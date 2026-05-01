KISAKI、生誕半世紀記念ライブ追加公演開催決定。9月に新作音源も
＆リリース情報！
ヴィジュアル系という系譜を成す一人として、30年以上に渡り、このシーンを牽引し続けてきたKISAKI。
2026年3月に、生誕半世紀という大きな節目を迎えたKISAKIが、現在のヴィジュアルシーンの核を成すバンドのメンバーを数多くゲストに招き入れて作り上げたのが、3月10日にリリースしたメモリアルアルバム『Voice in Sadness』だった。3月15日に大阪BIGCATで開催した生誕半世紀記念祭＜BEYOND THE KINGDOM -Fest of Excellence-＞は、ソールドアウトを記録。当日は、ホールの扉が閉まり切れないほどの大盛況ぶりだった。
そんなKISAKIの音楽に恋い焦がれ、彼の音楽を請い求める人たちは、今も後を絶たない。その期待に応えるように、KISAKIが新たなイベント情報を解禁した。
それが、10月24日（土） に東京BLAZE GOTANDAで開催される生誕半世紀追加公演＜BEYOND THE KINGDOM -Final Masquerade-＞だ。詳細のチェックを。
文◎長澤智典
◾️新作音源
2026.9.30 Release
詳細近日発表
◾️KISAKI 生誕半世紀追加公演
＜BEYOND THE KINGDOM -Final Masquerade-＞
2026.10.24（土） 東京BLAZE GOTANDA
OPEN 13:45 / START 14:30 前売り7,000- 当日7,300-（ドリンク代別途）
⚫︎VIPチケット 1,8000-（整理番号S1〜、豪華GOODS、記念品付き）
5.01~5.31までhttps://lorelei-entertainment.com/ にて販売
⚫︎一般チケット
イープラス(B1〜）にて2026年6月06日（土）10:00〜
販売開始 https://eplus.jp/kisaki1024/
※当日、1度だけ再入場可。(再入場の際にドリンク代がかかります）
[出演バンド]
●KISAKI PROJECT feat.ryo
B.KISAKI（La:Sadie’s / MIRAGE / Syndrome / Phantasmagoria / 凛）
Vo.ryo (D’elsquel / Galruda / GULLET/ 9GOATS BLACK OUT / HOLLOWGRAM / KEEL / H.U.G / DALLE他）
-GUEST PLAYER-
G.HIZAKI（Versailles / Jupiter）
G.Kohei Iyoda
Dr森谷亮太
●defspiral
●THE BEETHOVEN
●NEGA
●ClearVeil
●Phobia
●椎名ひかり
●NETH PRIERE CAIN
※ラストに出演者による「神歌」大セッション有り
(順不同）
入場順
S1〜B1〜当日券
[問]チッタワークス 044-276-8841（平日12:00〜13:00、16:00〜18:00）
◆KISAKI オフィシャルサイト