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-opSE-
01 Alice (MASCHERA)
02 Dance in the rabbit hole (michi.)
03 Abracadabra (S.Q.F)
04 SUPER FLOWER (S.Q.F)
-MC-
05 THE SPELL CALLED ETERNITY (michi. ¢¨¿·¶Ê)
06 Midnight blue -Ã¸¤¤·î¤Î²¼¤Ç- (michi.)
07 Deeper than Darkness -¼¿¹õ¤ÎÆ·- (michi.)
08 INCUBUS (michi.)
09 ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¦¥é¥Ö (michi.)
10 TRUTH IN THE STORMY GARDEN (MASCHERA)
-MC-
11 FUN! FUN! FUN! BOOGIE (S.Q.F)
12 BLOOD CHERRY CIRCUS (S.Q.F)
13 CYBER RAIN (michi.)
14 Cloud Cuckoo Land (S.Q.F)
15 À¤³¦¥Î½ª¥ï¥ê (S.Q.F)
-encore-
-opSE-
16 TRANSITION (ALICE IN MENSWEAR)
-MC-
17 Stay Gold -¥Á¥à¥Ë¡¼¥¿¥¦¥ó¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á- (ALICE IN MENSWEAR ¢¨¿·¶Ê) with KAZUKI
18 ¥¢¥Ó¥¨¥¤¥¿¡¼¥º -Èô¹Ô¾¯Ç¯A to Z- (ALICE IN MENSWEAR) with KAZUKI
19 Pre-TEA PARTY (ALICE IN MENSWEAR)
-endSE-
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¢¨5·î25Æü(·î)22:00¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½(°ìÉô½ü¤¯)¡£
▶ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://unitedproducts.zaiko.io/e/michisoloetern
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