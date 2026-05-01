（佐藤 優里 アナウンサー）

ここからは静岡こんだて予報です

このコーナーではスーパーで聞いたお得な食材を値段と簡単レシピとともにご紹介します。

1日にご紹介いただくのはこちら、富士屋中田店の荒川店長です。

そしておすすめ食材はこちら、ウナギです。

ウナギと聞くと高いイメージがありますが、2025年に比べおよそ4割ほど安くなっているんです。

（松浦悠真 気象予報士）

そんなにお得になっているんですか。

（佐藤 優里 アナウンサー）

その理由としてシラスウナギが豊漁だったというのが理由なんですね。

（松浦悠真 気象予報士）

なるほど、いつも高いイメージがありますから。

今なんかチャンスって感じしますね。

（佐藤 優里 アナウンサー）

土曜の丑の日しか食べられないというイメージがありますが、お買い得どれぐらいお買い得なのかということなんですが、こちらウナギのかば焼きの最新価格ですね、富士屋中田店は647円。

（松浦悠真 気象予報士）

確かにお安いですね。

（佐藤 優里 アナウンサー）

これは手に取りやすい価格ですよね。

店によってもちろん産地や大きさは異なるということなんですが、番組が調べた他の店舗でも1000円台1000円前半で販売されているということなんです。

（松浦悠真 気象予報士）

今がチャンスですね。

（佐藤 優里 アナウンサー）

それでは、きょうはウナギのおいしい食べ方をご紹介します。レシピはこちらです。



水を入れて沸騰したらうなぎの蒲焼きを入れる

（佐藤 優里 アナウンサー）

こちらウナギのかば焼き1枚とウナギのタレ、そして酒用意してください。それでは作り方、おいしくなる作り方をご紹介します。まずはフライパンの底から1センチほどの水を入れて、沸騰したらウナギのかば焼きを入れて1分ほどゆでてください。

蒲焼きに酒をかけて蒸し焼き

そしてフライパンを中火で温めて酒をかけ蓋をし弱火でおよそ3分蒸し焼きにします。

ウナギのタレをかけて1分加熱

続いてフライパンを中火で温めて酒をかけ、ふたをし、弱火でおよそ3分蒸し焼きにします。そして最後にウナギのタレをかけて再びふたをして、1分加熱してたれを温めてください。ではふっくらとおいしそうなウナギができました。スタジオに試食をうな丼としてご用意しましたので、食べてください。

（スタジオ出演者 試食）



（佐藤 優里 アナウンサー）

5月3日、「春の土用の丑」ということなので、ゴールデンウィーク、ちょっと贅沢にウナギ、楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、「しずおか献立予報」でした。