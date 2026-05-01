MINI JCWアクセサリーを内外装に多数装備し、JCWのスポーティな世界観を表現

MINI GPインスパイアード・エディション｜MINI GP Inspired Edition

MINI GPインスパイアード・エディションは、2019年に全世界3000台限定、そのうち日本では240台限定で販売された、当時のMINI史上最速モデル「MINIジョン・クーパー・ワークスGP」を現行モデルで表現した限定モデル。

両モデルともに、JCW（ジョン・クーパー・ワークス）の代表的なボディカラーであるレジェンド・グレーにチリ・レッドに彩られたルーフとミラーキャップ、18インチJCWラップ・スポーク 2トーンホイールを採用。

さらに、BMWグループ・ドイツ本社にてデザインされ、開発・製造された専用のデザインパーツと、MINI JCWアクセサリーを内外装に多数装備し、JCWのスポーティな世界観が表現されている。

MINI GPインスパイアード・エディション｜MINI GP Inspired Edition

「MINIジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション」は、ベースモデルとなるMINIジョン・クーパー・ワークス同様に、精悍で卓越した走行性能を持ち、レーシングスピリットあふれる走りを特徴としたモデルだ。ハイパフォーマンスモデルに相応しく、2.0リッター直列4気筒ターボエンジンは231ps/380Nmを発揮。ジョン・クーパー・ワークス専用チューニングが施されたアダプティブサスペンションや、7速DCTをパドルシフトでダイレクトに操作することにより、MINIモデルのなかで最高レベルのドライビングパフォーマンスを誇り、サーキットにおいても優れたパフォーマンスを実現する。

一方、「MINIクーパー５ドアS GPインスパイアード・エディション」は、ベースモデルとなるMINIクーパー5ドアS同様に、204ps/ 300Nmを発する2.0リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。7速DCTを組み合わせ、パドルシフトでダイレクトに操作することにより、ダイナミックな走りを実現。質の高いドライビングダイナミクスを提供すると同時に、5名が乗車可能なスペースを確保した、ファミリーユースにも対応したモデルだ。

「MINI GPインスパイアード・エディション」主な装備・仕様

●ボディカラー：レジェンド・グレー

●チリ・レッド・ルーフ&ミラーキャップ

●JCW TRIM

・スポーツオートマチックトランスミッション（パドルシフト付7速DCT）

・JCWスポーツステアリングホイール

・アダプティブサスペンション

・JCWモデル専用スポーツブレーキ*1

・JCWスポーツブレーキ*2

・ヘッドライナー・アンスラサイト

・べスキン/コード・コンビネーションJCWブラック

・JCWスポーツシート

・18インチ JCWラップ・スポーク 2トーン

●プライバシーガラス（リヤガラス）

●アクティブシート（運転席）

●電動フロントシート（運転席メモリー機能付）

●インテリアカメラ*1

●ハーマン/カードン製HiFiラウド・スピーカーシステム*1

●専用デザインパーツ

・サイドストライプ

・ボンネットストライプ

・Cピラーステッカー

・フローティング・ホイールキャップ

・フロアマット・バッジ（フロント）

・キーキャップ

・イルミネーテッド・ドアシル（フロント）

●MINI JCWアクセサリー

・JCWリヤスポイラー

・JCWウィングレット（フロント）

・JCWウィングレット（サイド）*1

・JCWウィングレット（リヤ）

*1：MINIジョン・クーパーワークスGPインスパイアード・エディションにのみ装備。MINIクーパー5ドアS GPインスパイアード・エディションには装備されない。

*2：MINIクーパー5ドアS GPインスパイアード・エディションにのみ装備。MINI ジョン・クーパーワークスGPインスパイアード・エディションには装備されない。

