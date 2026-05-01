鎌田大地が1G1Aのクリスタル・パレス＆元京都FWが決勝点のラージョが先勝！／ECL準決勝
ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズ・準決勝の1stレグが、4月30日に行われた。
鎌田大地がスタメン出場したクリスタル・パレスは、シャフタール・ドネツクと敵地で対戦。開始早々の1分に先制点を挙げたオリヴァー・グラスナー監督が率いるチームは、後半の立ち上がりに追いつかれたものの、58分に鎌田がエリア内から左足のシュートを決めると、83分には絶妙なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴールをお膳立て。日本代表の1ゴール1アシストの活躍で、3−1と先勝している。
マドリードの下町から夢を見るラージョ・バジェカーノは、本拠地『バジェカス』にストラスブールを迎え入れた。すると54分、左コーナーを蹴ったイシ・パラソンのインスイングのボールに、ニアサイドでアレモンことアレシャンドレ・ズラウスキがバッグヘッド気味に流し込んで先制に成功。かつて京都サンガF.C.にも所属した28歳の公式戦2戦連発で、リードを得たロス・フランヒロホスは、最終的なシュート数が24本という攻勢を見せたが、1−0と追加点を奪えずに1stレグを折り返した。
準決勝2ndレグは、7日に行われる予定だ。
試合結果は以下の通り。
シャフタール・ドネツク 1−3 クリスタル・パレス
ラージョ・バジェカーノ 1−0 ストラスブール
鎌田大地がスタメン出場したクリスタル・パレスは、シャフタール・ドネツクと敵地で対戦。開始早々の1分に先制点を挙げたオリヴァー・グラスナー監督が率いるチームは、後半の立ち上がりに追いつかれたものの、58分に鎌田がエリア内から左足のシュートを決めると、83分には絶妙なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴールをお膳立て。日本代表の1ゴール1アシストの活躍で、3−1と先勝している。
準決勝2ndレグは、7日に行われる予定だ。
試合結果は以下の通り。
シャフタール・ドネツク 1−3 クリスタル・パレス
ラージョ・バジェカーノ 1−0 ストラスブール
【ゴール】先勝に導く活躍を見せた鎌田大地！
鎌田大地 鮮烈ゴール！— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) April 30, 2026
🏆UEFAカンファレンスリーグ 準々決勝 1st leg
シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレス
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クリスタル・パレスに歓喜の瞬間！
鎌田が左足で狙いすましゴールネットを揺らす！
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