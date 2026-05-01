鎌田大地が1G1Aのクリスタル・パレス＆元京都FWが決勝点のラージョが先勝！／ECL準決勝

鎌田大地 鮮烈ゴール！



🏆UEFAカンファレンスリーグ 準々決勝 1st leg

シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレス



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クリスタル・パレスに歓喜の瞬間！

鎌田が左足で狙いすましゴールネットを揺らす！

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