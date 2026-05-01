SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。全身グッズに身を包んだ“推し活”ショットを公開した。

「TWICE国立競技場！！夢のような時間をありがとう 9人がずっと幸せに笑っててほしいって心から思う」と、人気K-POPガールズグループ「TWICE」のコンサートに行ったことを報告。

「今回は友達と合わせて2日間当選してなんとスタンド最前とアプグレ席という神席で！！肌のきめ細やかさまで見てしまいました(きもい)」と2日間“神席”だったことを明かし、MUFG国立をバックに、SANAの紫色のライブグッズやバッグを手にしているデニムのミニスカとデニムパンツ姿の写真をアップした。

そして、「本当に可愛くて尊くて涙が出ちゃった 毎回思うけどなんであんなに可愛いの？？ 毎回増えていくグッズもどれをつけるか悩む時間もキャンディボムに電池を入れる時間も全部TWICEちゃんたちがいてくれる 幸せなんだって思いながら準備する時間が好き 次会える時を楽しみに生きていきます」とつづった。

TWICEは、4月25、26、28日に海外アーティストとして初めてMUFG国立での単独公演を開催。

1日あたりの最大動員数となる8万人を動員し、3日間で計24万人を魅了した。

この投稿にフォロワーらからは「TWICEさんのツアーグッズを付けてるゆあさん、めちゃめちゃ可愛い過ぎ」「これからもずっとONCEでいましょう！」「かわいい…」「天使か」「センス良」「天使降臨 可愛い」などの声が寄せられている。

三上は、タレント活動のほか、インフルエンサーやアパレルブランド「ミストレアス（MISTREASS）」のプロデューサーなど多方面で活躍中。愛知県出身で、身長1メートル59、血液型はA。