『今夜、秘密のキッチンで』あゆみ、Keiに真実を伝える 「切なすぎる」「苦しい」の声
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第4話が30日に放送。あゆみ（木南）がKei（高杉真宙）に真実を伝える場面に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第4話 真剣な表情で料理をするKei（高杉真宙）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
藤子（瀧本美織）にKeiの話を聞いたあゆみは「2人の間には私なんかには踏み込めない強い絆がある」と感じる。Keiと離れたくないという思いを抱えながらも、あゆみはKeiにレシピノートを渡し「Keiはそのレシピノートを完成させて、お店を出すのが夢だったんだって。Keiがここに現れたのは、そのレシピノートに心残りがあったからだと思う」と伝えた。
あゆみは最後のレシピだけ未完成なのだと明かし「そのレシピ完成させて」と告げる。Keiは「別に今すぐやる必要もないでしょ」と答えるが、あゆみは「今やらなきゃいけない。Keiは生きてるから」「Keiは元の体に戻らなきゃ。生き返らなきゃ」と真実を告白。Keiは「ってことは、あゆみさんと会えるってことじゃん！ 意識が戻ったら幽霊としてじゃなくて人間として会いに来るよ！」と喜ぶが、あゆみの反応を見て「なんで生きてるってわかったのにそんな辛そうなの？」と尋ねた。
あゆみは「Keiには婚約者がいる」と明かし、困惑するKeiに「藤子さんはずっと待ってる。Keiが目覚めるのを。だから生き返って藤子さんの元に」と伝えた。Keiは「嫌だ。だったら生き返らない。レシピノートも完成させない。俺は、あなたのことが好きなんです。一番好きな人が目の前にいるのに、他の人のところなんて行けないよ」と告白。あゆみは「ありがと。私はその言葉だけで十分。あなたは藤子さんと幸せにならなきゃいけない。だから、レシピノートを完成させて生き返って。それで、このキッチンとお別れしよう」と告げるのだった。
あゆみがKeiに真実を告げる展開に、視聴者からは「切なすぎる」「なんて複雑で苦しいの」「どうかあゆみさんにも幸せが来ますように」「ちゃんと真実を伝えられる人で良かった」などの声が続出。Keiのまっすぐな告白には「ド直球」「せつねぇ告白シーンだった」「くるしい」などの声が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第4話 真剣な表情で料理をするKei（高杉真宙）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
あゆみは最後のレシピだけ未完成なのだと明かし「そのレシピ完成させて」と告げる。Keiは「別に今すぐやる必要もないでしょ」と答えるが、あゆみは「今やらなきゃいけない。Keiは生きてるから」「Keiは元の体に戻らなきゃ。生き返らなきゃ」と真実を告白。Keiは「ってことは、あゆみさんと会えるってことじゃん！ 意識が戻ったら幽霊としてじゃなくて人間として会いに来るよ！」と喜ぶが、あゆみの反応を見て「なんで生きてるってわかったのにそんな辛そうなの？」と尋ねた。
あゆみは「Keiには婚約者がいる」と明かし、困惑するKeiに「藤子さんはずっと待ってる。Keiが目覚めるのを。だから生き返って藤子さんの元に」と伝えた。Keiは「嫌だ。だったら生き返らない。レシピノートも完成させない。俺は、あなたのことが好きなんです。一番好きな人が目の前にいるのに、他の人のところなんて行けないよ」と告白。あゆみは「ありがと。私はその言葉だけで十分。あなたは藤子さんと幸せにならなきゃいけない。だから、レシピノートを完成させて生き返って。それで、このキッチンとお別れしよう」と告げるのだった。
あゆみがKeiに真実を告げる展開に、視聴者からは「切なすぎる」「なんて複雑で苦しいの」「どうかあゆみさんにも幸せが来ますように」「ちゃんと真実を伝えられる人で良かった」などの声が続出。Keiのまっすぐな告白には「ド直球」「せつねぇ告白シーンだった」「くるしい」などの声が集まっている。