◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

昨年のプロテストで合格した１９歳のルーキー・松原柊亜（しゅあ、フリー）が７バーディー、ボギーなしで自己最少６５をマークし、初日自己最高の首位と２打差の２位と好スタートを切った。２４年に父・秀光（ひであき）さんが膵臓（すいぞう）がんで他界した悲しみを乗り越え、プロ４戦目で初の予選突破と今季ルーキー一番乗りの初優勝を目指す。ツアー２勝の岡山絵里（２９）＝ニトリ＝がツアー記録に並ぶ８連続バーディーを決め、大会コース記録タイの６３で首位につけた。

長いポニーテールを振り乱し、新人の松原が好ショットを連発した。前半１７番で、残り６５ヤードから１・５メートルのベタピンでバーディー。１番と３番は２メートルに寄せ、２番は８メートルををねじ込んで３連続で伸ばした。ジュニア時代に何度も訪れた浜野ＧＣで自己最少タイの６５。今季はツアー全３戦で予選落ちから一転、首位と２打差の２位発進と“確変”し「特にパットが良かった。すごく上出来。１００点です」と笑顔がはじけた。

珍しい名前の「柊亜」は英単語の「ｓｕｒｅ（いいよ）」が由来。将来的に目指す海外の舞台でも親しまれやすく、父・秀光さんに命名された。３歳からゴルフを始める影響を受け、「ゴルフに関する全てをやってもらった」という最愛の父。高校３年時の２４年に最初のプロテストで不合格だった３日後に膵臓（すいぞう）がんが発覚し、約２か月後の同１２月に他界した。

「すごくつらかった」。悲しみとショックは大きく、３か月ほどクラブが握れなかった。それでも「父への感謝と最後まで諦めないプレーをしよう」と決意。再びプロへの道を歩み始め、昨年１１月に２度目の挑戦でプロ合格を決めた。

胸に刻む父の言葉は「また一緒に回りたいと思われる選手になろう」。同組選手のボール探しなど気遣いは幼少期から厳しく教えられた。憧れの選手は通算４勝の河本結（２７）で「ビジュアル、プレー、ファンへの対応も全部好き」。河本のＹｏｕＴｕｂｅでプレーやルーチンをマネし、周囲への気配りを忘れない先輩の背中を追いかけている。

１日の第２日は悪天候予報で中止。３日間の短縮競技となり、初日の“貯金”がより生きる。松原は「まずは絶対に予選通過が大事。どんどん攻めて伸ばしていきたい」。プロ初の予選突破とルーキー一番乗りの初優勝を天国の父に届けるため、週末はさらにギアを上げる。（星野 浩司）