タレントの神田うの（51）が30日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。娘の部屋に搬入されたセミグランドピアノを披露した。

神田は前日、4社に断られたが、引き受けてくれた業者が搬入する様子を披露。

この日には「無事娘のお部屋にセミグランドピアノを搬入することが出来 帰宅した本人も大喜びでした」とつづった。

また、ファンからの質問に答える形で「クリスタルピアノはどうしたの？」には「パパさん（夫）が購入したクリスタルピアノは 以前は一緒に住んでいたパパ宅にあります。パパ宅には週1〜2回しか行かないので 我が家にも必要と思い 最小のグランドピアノを私が購入しました」と明かした。

「窓から吊っては無理でしたか？」には「窓が小さくて窓からつ吊るすのは無理でした」とし「実はクレーンで吊るしました。娘のお部屋は3階になるのですがエレベーターに入らなかったので1階の玄関からではなく 2階の玄関までクレーンで吊るし 2階から3階までは階段で運ぶという流れでした。1階から3階まで全て階段より 2階まではクレーンで残りは階段というのが1番良い方法との事でした」と詳細を説明。「4社にお断りされている案件でしたので 今回搬入していただけた事は奇跡に近かったと その神業に感謝感激でした」と続けた。

神田は実業家の西村拓郎氏と2007年に結婚し、2011年10月に長女を出産。現在14歳になる長女は、22年には米ニューヨークで行われた国際コンクールで2冠を獲得したバイオリンのほか、ピアノの腕前も披露している。