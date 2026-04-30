バナナマン冠ラジオ、休養中の日村勇紀の代役発表 5月1日放送に登場
【モデルプレス＝2026/04/30】TBSラジオ「JUNK 」の公式X（旧Twitter）が4月30日に更新され、お笑いコンビ・バナナマンがパーソナリティーを務める「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」について、休養中の日村勇紀の代役を発表した。
【写真】体調不良で休養の人気芸人、ラジオ代役は？
投稿では「今週金曜日のバナナムーンGOLDは、ハリセンボンの近藤春菜さんをお迎えしてお送りします！お楽しみに」とお笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が日村の代役を務めることを発表。近藤は、5月1日の放送に登場する。
バナナマンが所属する芸能事務所・ホリプロコムの公式サイトでは4月28日、「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明している。（modelpress編集部）
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◆バナナマン冠ラジオ、休養中の日村勇紀の代役発表
投稿では「今週金曜日のバナナムーンGOLDは、ハリセンボンの近藤春菜さんをお迎えしてお送りします！お楽しみに」とお笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が日村の代役を務めることを発表。近藤は、5月1日の放送に登場する。
◆日村勇紀、体調不良により休養
バナナマンが所属する芸能事務所・ホリプロコムの公式サイトでは4月28日、「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明している。（modelpress編集部）
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