きちんと感も甘さも叶う♡ 品よく決まる【えりつき白ブラウス】着回しコーデ4選

1枚で上品にもガーリーにも着こなせるアイテムが欲しいこの季節！そこで今回は、中川紅葉とともに、きちんと感も女のコらしさも欲張れる「えりつき白ブラウス」着回しコーデを4つご紹介します。ニットやジャケットをあわせた旬のスタイリングをチェックしてみて♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ えりつき白ブラウス きちんと系にもガーリーにもシフトできる丸えりブラウス えり元のレースやリボンが、ほどよくガーリーなブラウス。品よく決めたい日でも、ひとさじ甘さをプラスするのに最適なアイテム。 えりつき白ブラウス 10,000円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）

Cordinate ニットベストでつくる優等生カジュアル えりつき白ブラウスにニットベストを重ねて甘さをON。フレアデニムでカジュアルに仕上げれば、きちんと感と親しみやすさを両立できる♡ えりつき白ブラウスは着回し。2wayニットベスト 16,500円／La boutique BonBon フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA

Cordinate メガネでこなれるジャケットコーデ ジャケットのきちんと感に、チュールカーデで甘さをひと盛り。白ブラウスのえりが顔まわりを上品に見せて、メガネあわせでしゃれ感もぐっとアップ♡ えりつき白ブラウスは着回し。ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）チュールぺプラムカーディガン 24,200円／HONEY MI HONEY ハーフパンツ 3,280円／神戸レタス メガネ 4,400円／OVERRIDE 神宮前

Cordinate キャップが甘めのチュールコーデ チュールミニとドットタイツでつくる甘めスタイルは、花柄キャップでカジュアルにハズすのが正解。白ブラウスのクラシカルな可愛さが、全体を品よくまとめてくれる♡ えりつき白ブラウスは着回し。チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena 花柄キャップ 4,400円／カオリノモリ（OVERRIDE ルミネエスト新宿）ネックレス 13,200円／89Xiiitokyo（805showroom）ドット柄タイツ 1,100円／靴下屋（Tabio）

Cordinate ビスチエ重ねで盛れるデニムスタイル 白ブラウスにビスチエつきニットを重ねて、上半身に立体感をメイク。フレアーデニムで縦ラインを意識すれば、甘さがありつつスタイルアップも狙える着こなしに♡ えりつき白ブラウスは着回し。ニットトップス（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA イヤーカフ 4,400円／aw（805showroom）リング 16,280円／h..（805showroom） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来