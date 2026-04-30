きちんと感も甘さも叶う♡ 品よく決まる【えりつき白ブラウス】着回しコーデ4選
1枚で上品にもガーリーにも着こなせるアイテムが欲しいこの季節！そこで今回は、中川紅葉とともに、きちんと感も女のコらしさも欲張れる「えりつき白ブラウス」着回しコーデを4つご紹介します。ニットやジャケットをあわせた旬のスタイリングをチェックしてみて♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
えりつき白ブラウス
きちんと系にもガーリーにもシフトできる丸えりブラウス
えり元のレースやリボンが、ほどよくガーリーなブラウス。品よく決めたい日でも、ひとさじ甘さをプラスするのに最適なアイテム。
Cordinate ニットベストでつくる優等生カジュアル
えりつき白ブラウスにニットベストを重ねて甘さをON。フレアデニムでカジュアルに仕上げれば、きちんと感と親しみやすさを両立できる♡
Cordinate メガネでこなれるジャケットコーデ
ジャケットのきちんと感に、チュールカーデで甘さをひと盛り。白ブラウスのえりが顔まわりを上品に見せて、メガネあわせでしゃれ感もぐっとアップ♡
Cordinate キャップが甘めのチュールコーデ
チュールミニとドットタイツでつくる甘めスタイルは、花柄キャップでカジュアルにハズすのが正解。白ブラウスのクラシカルな可愛さが、全体を品よくまとめてくれる♡
Cordinate ビスチエ重ねで盛れるデニムスタイル
白ブラウスにビスチエつきニットを重ねて、上半身に立体感をメイク。フレアーデニムで縦ラインを意識すれば、甘さがありつつスタイルアップも狙える着こなしに♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来