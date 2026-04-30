ほしのあき、ソロショット　※「ほしのあき」Instagram

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　タレントのほしのあきが30日までにInstagramを更新。カジュアルなミニスカート姿を披露するとファンから称賛が集まった。

【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）

　2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった　@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。

　そんな彼女が「ブーツだと暑いかなーと思ってスニーカー合わせ」と投稿したのは自身の近影。鏡越しで撮影された動画には、黒のミニスカワンピースに黒スニーカーをあわせたカジュアルな装いが収められている。ファンからは「スタイル抜群」「黒も似合う」「可愛いすぎる」などの声が相次いだ。

引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）