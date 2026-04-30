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ポイ活投資チャンネルが「【ポイ活ルーティン】６２,４１７ポイント獲得（4月1日～4月30日）（スマリボキャンペーン早期返済やってみた）」を公開した。4月の1ヶ月間で62,417ポイントを獲得した具体的な手法と、各種キャンペーンの攻略法について実践的な解説を展開している。



動画では、獲得ポイントを「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」と「キャンペーン攻略」の2軸に分けて詳細を報告。「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」では、クレジットカードでの積立や銀行振込キャンペーンなどを駆使して22,620ポイントを獲得したと説明した。その中で、Olive限定の上乗せプランの活用法や、スルガ銀行「スマ口座」の特典プログラム改定に伴う条件変更など、ポイ活環境の最新動向に触れている。一方で、京王ネオバンクの即時決済サービスを利用した際、連続入金を行ったことで「取引規制に引っかかってしまった」という手痛い失敗談も明かした。



続いて「キャンペーン攻略」では、9種類のキャンペーンに参加し、39,797ポイントを獲得した実績を公開。中でも目を引くのが、JCBの「スマリボ」を活用した最大2万円のキャッシュバックキャンペーンである。リボ払いの手数料を最小限に抑えるための「早期返済」の具体的な手順を、実際の操作画面を用いて分かりやすく示している。



このほかにも、Apple Payの新規設定や、エアウォレットの還元キャンペーンなど、多岐にわたる攻略術が取り上げられた。日々の細かな積み重ねと、期間限定のキャンペーンを的確に押さえることが、月間6万ポイント超えという大きな成果に繋がることを証明する内容となっている。