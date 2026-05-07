この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」が「【独立リーグ】ホリエモン創設「北九州下関フェニックス」の経営ウラ事情／竹森広樹代表が語るリアル売上と球団の未来【小林至のマネーボール】」を公開した。本動画では、北九州下関フェニックスの竹森広樹代表がゲスト出演し、堀江貴文氏が創設した独立リーグ球団の「絶対回らない」というリアルな収支事情や経営戦略について語った。



対談は、竹森氏の自己紹介からスタート。バドミントン部出身で野球には縁がなかったという同氏は、堀江氏のオンラインサロンをきっかけに球団経営に参画した背景を説明した。話題が球団の財務事情に移ると、小林氏が「チケット売上だけで経営が回るモデルではないですよね」と尋ねた。竹森氏は即座に「絶対回らないですね」と苦笑いを浮かべながら返答。「売上9千ちょこっとに対して支出が1億位」、赤字が出ている現状を告白した。売上の構成比については、「圧倒的スポンサーですね」と明かし、全体の約8割を占める年もあると強調した。



さらに、グッズ収入に関する話題では、設立当初に堀江氏がデザイン性にこだわったユニフォームを作り、大量に販売しようとしたエピソードを披露。しかし、「全然うまく行かなかったですね」と笑顔で振り返り、予想通りには伸びなかった現実を明かした。一方で、スポンサー営業においては、働き手を探す地元企業に対して選手をアルバイトとして派遣する「人材紹介」の提案が最も反響を得ていると語り、独立リーグならではの独自の生存戦略を示した。竹森氏の口からは、野球界の常識にとらわれず、手探りでビジネスモデルを構築していく誠実な姿勢が垣間見えた。



動画の終盤では、球団の5年後の目標について「地域の人たちから『あってよかったよね』と言われる球団になりたい」と展望を語った。エンターテインメント性を追求した新たな試合形式にも挑戦しており、地域密着でファンを楽しませようとする熱意が伝わる内容となっている。