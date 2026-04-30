◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

５月２日に東京ドームで開催されるダブル世界戦の会見が３０日、都内のホテルで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝は、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との防衛戦へ向け「やれることは全てやってきた。今は非常に落ち着いていて２日後の試合をゆっくりと待つ、そんな状態です」と心境を語った。

同興行を主催する大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は会見後に取材に応じ、両者のファイトマネーが最高額となることを明かした。「２人ともファイトマネーは巨額です。もちろん２人とも過去最高額だと思います。井上拓真も過去最高額です。自分の頃とは全然違うなと（笑）。本当に夢のある世界になっていると思います」と話した。

大橋会長は、初めて日本人対決がメインイベントとなる東京ドーム興行について「本当に伝説の１日になると思います。これが終わったらどうなってしまうのか、という心配の声もありますが、これがまた新しいスタートになり、新しい伝説が始まると思います。ボクシング界も絶好調で、必ず最高潮に向かっていくと思います」とボクシング界の将来につながっていくことを強調した。

戦績は、尚弥が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。