【意外と知らない】インフレでガソリン泥棒が急増？かつての覇権国家イギリスが抱える深刻な社会問題
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YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【イギリス】価格高騰でガソリンの窃盗が急増！ますます犯罪が増えるイギリス社会とインフレ！」を公開した。動画では、深刻なインフレに見舞われるイギリスでガソリン泥棒が急増している実態を解説し、警察の機能不全と刑務所のパンクという驚きの事実を提示している。
モハP氏はまず、イランでの戦争などを背景としたガソリン価格の急上昇を受け、イギリスのガソリンスタンドで窃盗が増加している状況を説明する。同国のガソリンスタンドはセルフ式が主流であり、給油後に代金を支払わずに去っていく手口が横行している。BBCの報道を引用し、前年比で62%も被害が増加した事実を紹介した上で、防犯カメラの映像を警察に持ち込んでも「捜査してくれないので、やりたい放題になっている」と、取り締まりの現状を指摘した。
この背景には、警察組織の慢性的なリソース不足がある。さらに、深刻なのは万引きの急増だ。動画では、大手スーパーマーケットのウェイトローズで17年間勤務していた社員が、万引き犯を取り押さえた際に揉み合いになったという理由で解雇された事例を紹介。この出来事はイギリス国内で波紋を呼び、従業員の安全と犯罪抑止のあり方を巡って政治的な議論に発展したと解説する。
モハP氏は、仮に警察が窃盗犯を逮捕したとしても「刑務所が足りていない」という致命的な問題を提起する。実際に刑期を終えていない受刑者を早期に出所させている状況であり、社会インフラ全体が機能不全に陥っている様子を赤裸々に語った。また、ロンドン市内だけで年間8万台以上のスマートフォンが盗まれ、海外へ輸送されるといった組織的犯罪の増加にも言及した。
「これがかつて世界の覇権を握っていた、大英帝国の悲しい現実だ」とモハP氏は語る。インフレの長期化が懸念される中、経済問題がどのように社会秩序を崩壊させるのか、その恐ろしさを知る上で非常に示唆に富む解説となっている。
モハP氏はまず、イランでの戦争などを背景としたガソリン価格の急上昇を受け、イギリスのガソリンスタンドで窃盗が増加している状況を説明する。同国のガソリンスタンドはセルフ式が主流であり、給油後に代金を支払わずに去っていく手口が横行している。BBCの報道を引用し、前年比で62%も被害が増加した事実を紹介した上で、防犯カメラの映像を警察に持ち込んでも「捜査してくれないので、やりたい放題になっている」と、取り締まりの現状を指摘した。
この背景には、警察組織の慢性的なリソース不足がある。さらに、深刻なのは万引きの急増だ。動画では、大手スーパーマーケットのウェイトローズで17年間勤務していた社員が、万引き犯を取り押さえた際に揉み合いになったという理由で解雇された事例を紹介。この出来事はイギリス国内で波紋を呼び、従業員の安全と犯罪抑止のあり方を巡って政治的な議論に発展したと解説する。
モハP氏は、仮に警察が窃盗犯を逮捕したとしても「刑務所が足りていない」という致命的な問題を提起する。実際に刑期を終えていない受刑者を早期に出所させている状況であり、社会インフラ全体が機能不全に陥っている様子を赤裸々に語った。また、ロンドン市内だけで年間8万台以上のスマートフォンが盗まれ、海外へ輸送されるといった組織的犯罪の増加にも言及した。
「これがかつて世界の覇権を握っていた、大英帝国の悲しい現実だ」とモハP氏は語る。インフレの長期化が懸念される中、経済問題がどのように社会秩序を崩壊させるのか、その恐ろしさを知る上で非常に示唆に富む解説となっている。
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