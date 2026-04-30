eスポーツプロジェクト「ぶいすぽっ！」の運営が30日、公式サイトを更新。メンバーの小森めと、千燈ゆうひが、契約内容に一部抵触する行為が発覚したため、それぞれ2カ月の活動休止処分を下したことを発表した。

「所属タレント『千燈ゆうひ』に関するご報告」「所属タレント『小森めと』に関するご報告」と題して、それぞれ発表。ともに「このたび、所属タレントにつきまして、契約内容に一部抵触する行為が発覚いたしました」とし、それぞれに「当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より2ケ月の活動休止処分といたします」とした。

同時の発表になったが「詳細は契約条項にあたる内容となりますので公開を差し控えさせていただきますが、先程発表した千燈ゆうひ（小森めと）の発表内容とは関連はございません」と、相互関係はないという。

同運営は「日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全タレントに指導・教育を徹底してまいります」とした。

同サイトによると、「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組む次世代Virtual esports Project。VTuberとしての配信活動やesports大会への出場、アニメやコミックなど、さまざまなメディアミックスを展開している。