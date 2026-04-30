ÆóµÜÏÂÌé¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤ÁÉÝ¤¤¤è¡×SixTONES¤Î°õ¾Ý¹ðÇò¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡Ä¡×
Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆÃÈÖ¡Ö6SixTONES¡×¤Ë½Ð±é¡£SixTONES¤Î6¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡È¹ñÌ±Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
ÆóµÜ¤Ï¼ýÏ¿Á°¤Ë¡Ö´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤È¸À¤¦¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤ÇÁ´°÷¡£SixTONESÂ¦¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£SixTONES¤Î7¿Í¤Ï¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆóµÜ¤Î±¿Å¾¤Ç¥í¥±ÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
üâÃÏÍ¥¸ã¤«¤é¡ÖÆóµÜ¤¯¤ó¤«¤é¸«¤¿¡¢SixTONES¤Î°õ¾Ý¤È¤«¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±SixTONES¤Î¤³¤È¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤ÍÉÝ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤ÁÉÝ¤¤¤è¡£ÉÝ¤¤¤â¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
üâÃÏ¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤6¼þÇ¯½Ë¤Ã¤Æ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£5¡¢10¡¢15¡¢20¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÆóµÜ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢µþËÜÂç²æ¡Ê31¡Ë¤Ï¡ÖÊý¸þÀ¤Ç³ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¨¡¢¥Þ¥¸¡©¡¡¤¢¡¢¤Ç¤â³ä¤ì¤Ê¤¤¤«¡£¤¦¤Á¡ÊÍò¡Ë¤â³ä¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢Íò¤Ç¤¹¤ÍËÍ¤¿¤Á¡×¤È¥Ü¥±¤¿¡£