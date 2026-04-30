元日本テレビの篠原光（こう）アナウンサーが「はじめての社長」になった最新姿をアップした。

「嬉（うれ）しいお知らせ」と題して３０日までに自身のインスタグラムを更新し「こんにちは篠原です。楽しみなお知らせがありまして！５月１日、鎌倉にアイス店をＯＰＥＮします！名前は『ＫＡＮＪＩ ＩＣＥ』。その名と通り漢字の形のアイスを売ってます。（プロフィール欄にリンクあり）」とアイス店を開業することを報告。

「大ＡＩ、大デジタル時代とは真逆のアナログすぎるアイス作りですが、どうしてもわくわくしてしまい、はじめました。景色と一緒に写真を撮って思い出に残す。そんな単純で、尊い体験を、一層楽しんでもらえたら嬉しいです！」と呼びかけた。

自身も店頭に立つと明かし「夜通し検品したり、手探りで外観作ったり。文化祭前日みたいにばたばたな毎日ですが、楽しくやっております」と充実感。「そしてお店のＯＰＥＮにあたり、株式会社ＫＡＮＪＩ ＪＡＰＡＮも創業しました。卸売、オリジナル漢字アイスのご相談も受け付けております！」と株式会社を設立したという。「さっそくアイス研究家の荒井健治さんを社外取締役にお迎えして、もっとみなさんに知ってもらえるよう、試行錯誤中です！」だそうで「はじめての社長業、人生で初めてのことだらけですがどうにか頑張りますので、みなさま力を貸して頂けたら嬉しいです！ひとまずＧＷお店で待ってます！！」と意気込んだ。

フォロワーは「鎌倉にアイス屋さん！？」「えええ！行きます！！！」「おもしろいですね。アイスクリーム？全く想像できませんでした！」と意外な転身に驚いていた。

篠原アナは２０１８年に日本テレビに入社。同年から「ＺＩＰ！」のスポーツ、ニュース担当キャスターなどを務め、２１年からは「ヒルナンデス！」のアシスタントに就任するなど活躍した。２３年３月末で退社。同４月１日には自身のインスタグラムで「４月から、ゲームキャスターの岸大河さんの会社と専属マネジメント契約を結びました」と報告。現在はｅスポーツ実況やイベント司会などで活躍している。プライベートでは２４年１２月にフリーアナウンサーの笹井千織（ちをり）との結婚を報告した。