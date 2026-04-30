「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、トリケミカル研究所<4369.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



３０日の東京市場で、トリケミカルは続落。同社は半導体向け化学材料を手掛けており、半導体関連株を物色する流れが波及する形で戻り歩調となっていたが一服感が出ているもよう。また、２７年１月期通期の連結経常利益が減益となる見通しであることも重荷となっているようだ。



同社は３月１３日に今期の連結経常利益は前期比１１．１％減の６３億円になる見込みだと発表。売上高及び営業利益は増収増益となる見通しだが、経常利益については持ち分法適用関連会社の利益が減少することなどが影響するとしている。



出所：MINKABU PRESS