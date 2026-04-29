ホルミルザエフ（右）に敗れた若松（ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１　フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦　ロッタン　ＶＳ　武尊）

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◆ＯＮＥ「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１　フライ級キックボクシング暫定王座決定戦　ロッタン　ＶＳ　武尊」（２９日、有明アリーナ）

　世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ　Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１　フライ級キックボクシング暫定王座決定戦　ロッタン　ＶＳ　武尊」を開催した。

　セミファイナルのＯＮＥフライ級（６１・２キロ以下）総合格闘技世界タイトルマッチ（５分５ラウンド）で王者・若松祐弥がアバズベク・ホルミルザエフと２度目の防衛戦で対戦。体を回転させながらのヒジ打ちとなる「スピニングバックエルボー」を顔面に突き刺されＫＯで敗れた。

　

　◆４・２９有明全成績

　▼メインベント　ＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦　３分３ラウンド

〇武尊（５回　ＫＯ）ロッタン・ジットムアンノン●

　

　▼第１４試合　ＯＮＥフライ級総合格闘技世界タイトルマッチ　５分５ラウンド

〇挑戦者・アバズベク・ホルミルザエフ（２回４分５３秒　ＫＯ）王者・若松祐弥●

　▼第１３試合　ＯＮＥアトム級ムエタイ　世界タイトルマッチ　３分５ラウンド

〇王者・吉成名高（判定３―０）挑戦者・ソンチャイノーイ・ゲッソンリット●

　▼第１２試合　ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ　３分５ラウンド

〇王者・ジョナサン・ハガティー（判定３―０）挑戦者・与座優貴●

　▼第１１試合　フェザー級キックボクシング　３分３ラウンド

〇マラット・グレゴリアン（１回　ＫＯ）海人●

　▼第１０試合　アトム級総合格闘技　５分３ラウンド

〇澤田千優（１回４分３３秒　アームバー）三浦彩佳●

　▼第９試合　バンタム級キックボクシング　３分３ラウンド

〇秋元皓貴（判定２―１）久井大夢●

　▼第８試合　フェザー級キックボクシング　３分３ラウンド

〇和島大海（判定３―０）リカルド・ブラボ●

　▼第７試合　アトム級総合格闘技　５分３ラウンド

〇平田樹（３回２分４２秒　リアネイキッドチョーク）リトゥ・フォガット●

　▼第６試合　フライ級総合格闘技　５分３ラウンド

〇和田竜光（判定２―１）伊藤盛一郎●

　▼第５試合　ストロー級総合格闘技　５分３ラウンド

〇山北渓人（２回１分３１秒　アームバー）黒澤亮平●

　▼第４試合　フライ級ムエタイ　３分３ラウンド

〇士門（判定３―０）ジョハン・ガザリ●

　▼第３試合　ストロー級キックボクシング　３分３ラウンド　

〇田丸辰（判定３―０）黒田斗真●

　▼第２試合　フライ級キックボクシング　３分３ラウンド

〇内藤大樹（判定３―０）陽勇●

　▼第１試合　バンタム級総合格闘技　５分３ラウンド

〇永井奏多（判定３―０）神部篤坊●