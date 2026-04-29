若松祐弥、ホルミルザエフに敗れ「フライ級総合王座」陥落…ＯＮＥ有明アリーナ全成績
◆ＯＮＥ「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」（２９日、有明アリーナ）
世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」を開催した。
セミファイナルのＯＮＥフライ級（６１・２キロ以下）総合格闘技世界タイトルマッチ（５分５ラウンド）で王者・若松祐弥がアバズベク・ホルミルザエフと２度目の防衛戦で対戦。体を回転させながらのヒジ打ちとなる「スピニングバックエルボー」を顔面に突き刺されＫＯで敗れた。
◆４・２９有明全成績
▼メインベント ＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ３分３ラウンド
〇武尊（５回 ＫＯ）ロッタン・ジットムアンノン●
▼第１４試合 ＯＮＥフライ級総合格闘技世界タイトルマッチ ５分５ラウンド
〇挑戦者・アバズベク・ホルミルザエフ（２回４分５３秒 ＫＯ）王者・若松祐弥●
▼第１３試合 ＯＮＥアトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ ３分５ラウンド
〇王者・吉成名高（判定３―０）挑戦者・ソンチャイノーイ・ゲッソンリット●
▼第１２試合 ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ ３分５ラウンド
〇王者・ジョナサン・ハガティー（判定３―０）挑戦者・与座優貴●
▼第１１試合 フェザー級キックボクシング ３分３ラウンド
〇マラット・グレゴリアン（１回 ＫＯ）海人●
▼第１０試合 アトム級総合格闘技 ５分３ラウンド
〇澤田千優（１回４分３３秒 アームバー）三浦彩佳●
▼第９試合 バンタム級キックボクシング ３分３ラウンド
〇秋元皓貴（判定２―１）久井大夢●
▼第８試合 フェザー級キックボクシング ３分３ラウンド
〇和島大海（判定３―０）リカルド・ブラボ●
▼第７試合 アトム級総合格闘技 ５分３ラウンド
〇平田樹（３回２分４２秒 リアネイキッドチョーク）リトゥ・フォガット●
▼第６試合 フライ級総合格闘技 ５分３ラウンド
〇和田竜光（判定２―１）伊藤盛一郎●
▼第５試合 ストロー級総合格闘技 ５分３ラウンド
〇山北渓人（２回１分３１秒 アームバー）黒澤亮平●
▼第４試合 フライ級ムエタイ ３分３ラウンド
〇士門（判定３―０）ジョハン・ガザリ●
▼第３試合 ストロー級キックボクシング ３分３ラウンド
〇田丸辰（判定３―０）黒田斗真●
▼第２試合 フライ級キックボクシング ３分３ラウンド
〇内藤大樹（判定３―０）陽勇●
▼第１試合 バンタム級総合格闘技 ５分３ラウンド
〇永井奏多（判定３―０）神部篤坊●