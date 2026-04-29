【漢字クイズ】「花林糖」はなんて読む？黒くてカリッと甘いお菓子！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「花林糖」はなんて読む？
「花林糖」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、5文字の言葉です！
いったい、「花林糖」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かりんとう」でした！
花林糖とは、 小麦粉を棒状にして油で揚げて黒砂糖などをまぶしたお菓子のことで、江戸時代後期には「花輪糖」と表記される場合もありました。
奈良時代に唐から伝わった揚げ菓子である「唐菓子」の一種に似ていて、古くから親しまれているお菓子ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
・『改訂新版 世界大百科事典』（平凡社）
ライター Ray WEB編集部