「putting the cart before the horse」の意味は？わからないままにしないで...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「前後（の順序）を誤る」「本末を転倒する」でした！

「putting the cart before the horse」は、「前後（の順序）を誤る」「本末を転倒すること」を意味します。

荷車を馬よりも前に置いていたら、馬車として機能しないことからきているフレーズなんだとか。

「Let's not put the cart before the horse.」

（本末転倒な考え方はやめよう）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。