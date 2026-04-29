「putting the cart before the horse」の意味は？わからないままにしないで...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「putting the cart before the horse」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「前後（の順序）を誤る」「本末を転倒する」でした！
「putting the cart before the horse」は、「前後（の順序）を誤る」「本末を転倒すること」を意味します。
荷車を馬よりも前に置いていたら、馬車として機能しないことからきているフレーズなんだとか。
「Let's not put the cart before the horse.」
（本末転倒な考え方はやめよう）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部