熊本駅は帰省客や観光客で朝から混雑しました。

【写真を見る】「つかまり立ちだった娘が…」孫の成長を手土産にゴールデンウィークの帰省 賑わう熊本駅 大型連休を楽しむ人たちの声

JR熊本駅には、ゴールデンウイークを利用して帰省する人の姿がありました。

前回は娘はまだつかまり立ち

東京から妻の帰省に同行「前に帰った時は、娘はまだつかまり立ち。できることがいっぱい増えたので、その姿を妻の両親に見てもらえれば」

大阪から帰省「娘のしゃべる言葉が増えたので、両親にはたくさん会話してほしいなと」

「昭和の日」の4月29日から8連休の人もいます。

鹿児島から帰省「とりあえず5月6日まで、子どもが4年生に進級しました。元気にやってますと伝えます」

広島から帰省「6日まで休みなので、5日まで熊本にいます。動植物園に遊びに行ったり、4月30日に島原にフェリーで遊びに行ったり、くまモン見に行ったりしたい」

外国人観光客の姿も目立ちました。

外国人観光客「ロシア」「アメリカ」「ニューヨーク」「フィリピン」

熊本城や阿蘇方面を観光するということです。

新幹線の混雑ピークは？

JR九州によりますと、5月3日からの4連休の前後にさらなる混雑が予想され、九州新幹線の混雑のピークは、下りが2日、上りが5日の見通しです。