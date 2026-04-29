秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイト・スコーピオン）」が２９日、都内で「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ『Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ Ｌｉｖｅ＃４』」（オーバーズ・スカパーＪＳＡＴ協業開催）を行った。初めてライブを見る人にも楽しんでもらえるように、と着席スタイルでの開催。「眼差しＳｎｉｐｅｒ」や新曲「７秒のレジスタンス」など全１１曲を披露した。

ライブを終え、ＡＣＯは「ビギナーズの皆さんがすごい楽しんでくださっているのが顔を見て分かった。ライブハウスで私たちの完全体のパフォーマンスを見ていただけるめったにない機会ですし、うれしいです」と感謝。ＭＯＭＯは過去の「Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ Ｌｉｖｅ」と比べ、「最近はいろいろな地域に行かせていただいているので、大阪や名古屋とかすごく遠いところからも来てくださる方がいた。コールもまだファン歴も浅いはずなのに、すごいできていた」と感激していた。

デビュー３年目となった１１人。今後の目標について、全員で声を合わせて「東京ドーム！」と大声で宣言。２６歳で最年長のＡＬＬＹが３０歳になる７年目までには立ちたいと語ったが、「７年目は遅い。５年目までには立ちたい」と訂正し、大きな野望を明かした。