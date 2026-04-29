揚げずに作れてザクザクうまい！クリスピーチキンの簡単献立

毎日の食卓に欠かせない、鶏肉。今日は鶏肉で作るザクザク食感の「クリスピーチキン」をご紹介。やみつきの食感のチキンにハニーマスタードソースがマッチして美味！

ザクザクうまい！クリスピーチキン

何度も作りたいチョレギサラダ

アボカドキムチあえ

シリアルを付けてオーブンで焼けば完成

鶏肉は食べやすい大きさに切り、醤油やみりんなどを揉み込み下味を付けておきます。ここに砕いたシリアルを付けて、オーブンで焼けばできあがり。揚げ油の準備や片付けも不要で手軽ですよ。ハニーマスタードソースは、はちみつ、マスタード、マヨネーズなどを混ぜるだけ。ザクザクチキンにハニーマスタードを付けて食べれば、大人も子どもも大満足できるメインおかずに！

サラダと和え物で夕食の完成

チョレギサラダはドレッシングを手作りすれば、食べたいときにいつでも食べられます。レタスやきゅうり、ミニトマトなどの野菜を切っておき、ごま油、醤油、中華だしなどを混ぜてドレッシングを作り、野菜と和えればチョレギサラダに。アボカドキムチあえは、桜えびを入れることで香ばしさと磯の風味をプラス。

揚げずに作るクリスピーチキンの献立をご紹介しました。ご飯にもお酒にも合いそうなので、家族みんなが満足できるおかずですよ。ぜひ、今日の夕食に作ってみてください。（TEXT：若子みな美）