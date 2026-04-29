メジャートップ12号

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、本拠地シカゴのファンやメディアの間で旋風を巻き起こしている。ここまでメジャートップに並ぶ12本塁打を放っている26歳には、地元ラジオ局のホストもすっかり魅了されている。

ホワイトソックス地元ラジオ局「670ザ・スコア」の人気番組「スピーゲル＆ホームズ・ショー」のホスト、マット・スピーゲル氏は「ムラカミとの契約は、もはやビジネス面での投資と言える。最も過小評価された契約だと言われている通りだ」「ホワイトソックスはムラカミの名前が入ったユニホームを大量に売ることになるだろうし、ファンは彼を見るために球場へ通うようになる」と影響力の大きさを称えた。

同じくホストを務めるローレンス・ホームズ氏は、「日曜日に試合を見に行ったが、彼こそが私を球場へ向かわせる最大の目玉だった。自腹でチケットを買ったんだ。球団の誰にも連絡しなかったし、記者証も使わなかった。ただ彼の打撃が見たかったんだ」とファンとして観戦したことを報告。このように絶賛した。

「実際にプレーを見ると、ファーストの守備も悪くないよ。まだ荒削りではあるけれど、一生懸命やっている。一生懸命やっていての積極的なミスなら、私は全然気にならない。チームには、リック・ハーン（前GM）時代の終わりの頃から、彼のような存在が必要だったんだ」

村上は昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。ここまで30試合に出場して12本塁打、OPS.940と結果を残している。



（THE ANSWER編集部）