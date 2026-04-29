古畑星夏、黒ビキニ姿で美ボディ開放 タイのビーチ満喫ショットに「スタイル抜群」「マーメイドのような美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの古畑星夏が4月28日、自身のInstagramを更新。水着ショットを公開した。
【写真】29歳美女モデル「ウエストのラインが美しい」美肌全開の黒ビキニ姿
古畑は「Pattaya Beach」とコメントし、タイのパタヤビーチでの水着姿を公開。黒いビキニのトップスに白地に黒のドット柄のスカートをはいた姿で、美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「透き通るような美肌」「青い海に映えてる」「絵になる」「マーメイドのような美しさ」「ウエストのラインが美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美女モデル「ウエストのラインが美しい」美肌全開の黒ビキニ姿
◆古畑星夏、水着ショット公開
古畑は「Pattaya Beach」とコメントし、タイのパタヤビーチでの水着姿を公開。黒いビキニのトップスに白地に黒のドット柄のスカートをはいた姿で、美しいボディラインを見せている。
◆古畑星夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「透き通るような美肌」「青い海に映えてる」「絵になる」「マーメイドのような美しさ」「ウエストのラインが美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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