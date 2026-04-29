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旧万世橋駅はアートと鉄道遺構が共存する空間だった 中央線を眺める「まさに万世橋駅らしいお茶の時間」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が、「【廃駅テーマパーク】アートと融合した珍しい都心の廃駅【旧万世橋駅】」と題した動画を公開した。動画では、かつて中央線のターミナル駅だった「旧万世橋駅」が、アートと融合した商業施設として生まれ変わった姿をレポートしている。



御茶ノ水駅から歩いて数分の場所に位置する「マーチエキュート神田万世橋」は、明治45年に完成した赤レンガ造りの旧万世橋駅舎を保存し、現代の施設へと昇華させている。動画内でヅカは、外観の豊かな装飾や、広場のガラス張りの床から覗くレンガ基礎を紹介。館内へ進むと、開業当時の姿を色濃く残す「1912階段」に足を踏み入れ、「レトロとモダンの融合、まさにアートのように仕上げられているようです」と、美しく照らされた空間の魅力を語った。また、昭和に新設されたコンクリート製の「1935階段」との違いや、壁面に残る当時の駅貼りポスターなど、歴史を感じさせる数々の遺構を解説している。



階段を上った先には、旧駅のホームを活用したガラス張りの展望デッキ「2013プラットフォーム」が広がる。両脇の線路を現在の中央線が走り抜ける光景に、ヅカは「本当に駅に立っているような感覚」と驚きを口にし、「廃駅のホームに立てる場所なんてそうそうありません」とその特異性を強調した。1階の館内には、アーチ状の重厚な空間に店舗やアート作品が並び、大正初期の駅舎を再現した精巧なジオラマも展示されている。



動画の終盤では、プラットフォーム上にあるレストランへ立ち寄り、中央線をイメージしたドリンクを注文。至近距離を電車が通り過ぎる窓際でのひとときに、「まさに万世橋駅らしいお茶の時間です」と満足げな表情を見せた。廃止されたターミナル駅は、「貴重な鉄道遺構はもちろん、アート鑑賞やショッピング、食事まで楽しめるスーパー複合施設」として、新たな魅力を放ち続けている。