◆ＷＥリーグクラシエ杯 決勝 日テレ東京ヴェルディベレーザ―ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ（Ｕｖａｎｃｅ等々力スタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）

元なでしこジャパンの澤穂希さんが２９日、今季限りでの現役引退を表明した日テレ東京ＶのＤＦ岩清水梓をねぎらった。

クラシエ杯決勝に来場したレジェンドは、２０１１年の女子Ｗ杯ドイツ大会で共に優勝を経験するなど、長くなでしこジャパンでともにプレーした後輩の決断に「同じ時代に一緒にサッカーができたこと、戦えたことは、本当に私にとっても、すごく感慨深いというか。やっぱりまだまだできるんだろうなという思いと、彼女の気持ちもすごく大切に聞きながら、寂しいなというのは、正直、一緒に戦ってきた仲間が引退するというのは、すごく寂しいなという気持ちですけれど、でも、本当にイワシが決断して、決めたことなので、背中を押して、お疲れ様、ありがとうという感謝の気持ちでいっぱいです。一緒に戦えたことは、私のサッカー人生にとっても非常に最高の時間だったという話をしました。本当に一緒にサッカーができて最高だったなと。イワシも子供もできていろいろ大変だろうけど、サッカー人生より多分、セカンドライフの方が長いと思うので、イワシなりに楽しんでもらえたらいいな」と思いを明かした。