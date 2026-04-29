Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮が２９日、都内で行われた同日公開の主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」の初日舞台あいさつに出席。サプライズプレゼントに大喜びも、「目黒にしか言えない感想」で会場を和ませた。

目黒は、海外ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影のため今年１月からカナダに長期滞在中だが、映画公開にあわせ一時帰国。今月２７日には約３カ月ぶりに登壇イベントに姿を見せ、大きな話題を呼んだ。

この日は黒のシックなスーツスタイルで登場すると、観客は「キャー！！」の大歓声。手を振りながら応えていた。

イベントでは原作者の鈴木祐斗氏が、目黒に描き下ろしイラストをサプライズでプレゼント。受け取った目黒は「めっちゃうれしい…。うわ、でもどうしよう。どうやってカナダに持っていけば良いんだ。どうやってきれいに持っていこう…」と目黒ならではの感想で喜びを爆発。続けて「見ると撮影を思い出しますね。本当にありがとうございます」と感無量の表情で頭を下げていた。

また、今作にちなみ「家訓（大切にしていること）」が話題になると、目黒は「自分が本気でそれを思ったんだったら、その瞬間に絶対言葉にして伝えるようにしている」と回答。「好きな人に『好き』って伝えるとか、『ありがとう』と伝えるとか大事にしています」と続けた。

登壇した福田雄一監督からも「全部のカットかかるたびに、『ありがとうございます』って言うんですよ。そんな役者さん初めて見ましたよ」と絶賛されていた。

目黒は、３０日にも公開記念舞台あいさつに登壇予定となっている。

今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画を実写映画化。個人商店を営む元伝説の殺し屋・坂本太郎（目黒）が、愛する家族と平和な日常を守るために戦う姿をコミカルに描く。