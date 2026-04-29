歌手・GACKT（52）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。しゃぶしゃぶ食べ放題チェーン店で提供された豚肉が薄すぎるとしてSNSで炎上したことに言及した。

批判を受け、運営会社は「基準とは異なる状態で提供されていた」と謝罪した。

GACKTは「うーん、このニュースを見た時に大きな違和感。別にこのレストランや会社を擁護するつもりはないんだが」とした上で、「『薄い＝質が低い』その発想自体が正直ズレてる」と指摘。

続けて、「しゃぶしゃぶは、薄く切ることで完成する料理。火入れは一瞬。水分は逃げない。柔らかさも、脂の抜けも、すべて計算されている」と説明した。

さらに「厚ければいい？むしろ逆。火を入れる時間が伸びた瞬間、肉は硬くなる。『透けてる＝粗悪』じゃない。均一にここまで薄く引けるのは技術。スーパーやデパートで、ここまで薄い肉が売っていないのは、その状態で販売してしまうと時間が経てば肉がくっついてしまう問題が出る。だから、ある程度の厚さを保持している」などと強調した。

そして、「もし、薄いスライスを提供してくれる店があるのなら、その店は大切にした方がいい。極薄の肉を提供してくれる店はほとんどないのだから。きっと、このレストランの店員は本当の肉の美味しさをわかっている達人。会社の規定に逆らってでも美味しさを求めたんだ。拍手を送りたい！」と自身の思いをつづった。