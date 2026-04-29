あさってから５月です。



きょうは５月の値上げについて、物価の最前線を取材してきました。



（急式アナウンサー）「札幌市北区のスーパーにやってまいりました。５月からは大手メーカーの商品が軒並み値上げになるということです」



（急式アナウンサー）「５月の値上げ商品は？」



（マルコストアー 山川悟史社長）「オシキリ食品の豆腐・納豆・こんにゃく類が、平均して全体的にすべての商品が店頭売価で１０円ほど値上げになる」





江別市に本社があるオシキリ食品の豆腐や納豆が、店頭価格で１つ１０円ほどの値上げとなるそうです。（急式アナウンサー）「値上げの理由は？」（マルコストアー 山川悟史社長）「豆腐や納豆に関しては、人件費・運送の物流コストやエネルギーコストなど、すべての要因が絡んでの値上げ」（急式アナウンサー）「豆腐や納豆、毎日のように買うものが値上がりはなかなかキツイですね」さらにー

（マルコストアー 山川悟史社長）「夏になるとものすごく売れてくる商品、ところてんや、日々使うこんにゃく・しらたきも値上げになる」



そんな中、値上げ幅が大きいのが…



（マルコストアー 山川悟史社長）「こんにゃくもしらたきも大きいサイズのものは２０円ほどの値上げになる」



（急式アナウンサー）「豆腐よりも上げ幅が大きいんですね」



（マルコストアー 山川悟史社長）「いまこんにゃく粉が高騰している。その影響がこんにゃく・しらたき類に関しては豆腐や納豆より上げ幅が大きい」



原材料となる「こんにゃく粉」の高騰で、ほかのメーカーのこんにゃくも値上げとなります。



（マルコストアー 山川悟史社長）「ヨコオデイリーフーズのおさしみこんにゃくは、本州から輸送をかけてきているので特に上げ幅が大きくて、１個で４０円ほどの値上げ」



そんな中、良い知らせもありました。



（マルコストアー 山川悟史社長）「もやしは値上げにはならない。去年くらいに１度もやしは値上げになっているので、（据え置きは）メーカーの企業努力もある」



オシキリ食品の主力商品の１つでもある「もやし」は、価格が据え置きとなるそうです。



帝国データバンクによると、５月１日からの飲食料品の値上げは６１品目が予定されているということです。

（急式アナウンサー）「ほかの値上げは？」



（マルコストアー 山川悟史社長）「５月はグリコの商品が全品値上げになる」



大手菓子メーカー「グリコ」では、メーカー希望小売価格が全品値上がりとなり、ポッキーやプリッツ、ジャイアントカプリコなども店頭価格で５月から１０円ほど値上げするそうです。



（急式アナウンサー）「６月の値上げは？」



（マルコストアー 山川悟史社長）「食料品ではないが、レジ袋が６月からだいたい３０～４０％値上げになる」



中東情勢の先行きが不透明なため、石油から作られるレジ袋やポリ袋類が値上がりに。



さらに食用油も再び値上げされることが発表されています。