HYが、5月から3カ月連続で新曲を配信リリースすることを発表した。

5月1日に『バルーンのまち 佐賀市』PRソング「with you」、6月1日に沖縄サントリーCMソング「チャチャチャチャンプルー」、7月1日にローソン沖縄CMソング「blue heart」をリリースする。

第1弾となる新曲「with you」は、こどもたちに空を見上げる・空を飛ぶ体験を日常的に届けている『バルーンのまち 佐賀市』PRソングとして名嘉俊（Dr）が書き下ろした楽曲だ。熱気球に最適な広くて安全な佐賀平野があることや、バルーン競技に適した風が吹くことなどからバルーンは佐賀市の象徴として根付いており、佐賀市では毎年10月末から11月初旬にかけて、アジア最大級のバルーン大会として、会場には大空を彩る100機を超えるバルーンと、その雄大な空を見上げる80万人もの観客が集まる一大イベント＜佐賀インターナショナルバルーンフェスタ＞を開催している。

ジャケット写真

本プロジェクトは佐賀市が推進する「空飛ぶ体験当たり前化計画」の理念に、HYが深く共鳴したことから実現したという。バルーン搭乗体験を市内の全小学校のこどもたちに体験してもらうことで、教科書では味わえない空を飛ぶ体験を通して、佐賀の日常にありながら、特別な「バルーン」をより身近に感じてもらうきっかけとする計画だ。日常の中で『空を見上げる』という心のゆとりがどれほど大切かを感じられるように、爽快感と疾走感のあるサウンドが未来へ駆け出す瞬間を鮮やかに描いており、こどもたちもコーラスに参加した作品に仕上がっているとのこと。

そして、メンバーも出演している、楽曲を使用したPVが公開されている。さらに、カラフルなたくさんの気球が描かれたジャケット写真も公開され、絵本制作経験のある名嘉が楽曲の作詞作曲だけではなく、今回ジャケットの絵も直接手掛けた。

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◾️「with you」HY・名嘉俊コメント

佐賀市のバルーンPRに音楽を通して携わる事が出来てすごく嬉しいです。気球の中にみんなの大好きな人への想いや大好きな事、夢や希望を詰め込んで膨らんでいくような、そんな想いを込めて作っていきました。

気球がバルーンフェスタの開催季節の目印になるようにあなたもきっと誰かの大切な目印であり希望です。この目で沢山の気球がそれぞれの想いで浮かぶ日を想像して佐賀県に行く日を楽しみにしています。

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また、3月に地元・沖縄で開催された音楽野外フェス＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞の模様が5月1日19時からフジテレビNEXT ライブ・プレミアムにて放送されるので、こちらもチェックしていただきたい。

◾️3カ月連続配信リリース

5月1日「with you」（『バルーンのまち 佐賀市』PRソング）

6月1日「チャチャチャチャンプルー」（沖縄サントリーCMソング）

7月1日「blue heart」（ローソン沖縄CMソング） 「with you」

◾️新里英之ソロプロジェクト＜Hide’s Music Story 〜Chapter3〜＞

2026年 06月 06日 (土) 東京・渋谷Duo MUSIC EXCHANGE

2026年 06月 07日 (日) 宮城・誰も知らない劇場

2026年 06月 14日 (日) 福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ

2026年 06月 27日 (土) 愛知・JAMMIN’

2026年 06月 28日 (日) 大阪・246 LIVEHOUSE GABU

2026年 07月 11日 (土) 沖縄・ミュージックタウン音市場

全日程 開場 17:00 /開演 18:00

◾️＜HY全国ツアー2026-2027＞

▼2026年

09月22日（火祝）埼玉・狭山市市民会館 大ホール

09月23日（水祝）千葉・成田国際文化会館 大ホール

10月03日（土） 岐阜・バロー文化ホール（多治見市文化会館）

10月04日（日） 三重・イスのサンケイホール鈴鹿（鈴鹿市民会館）

10月10日（土） 北海道・中標津町総合文化会館 しるべっと

10月12日（月祝）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）

10月24日（土） 大分・iichikoグランシアタ

10月25日（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール

11月14日（土） 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 中ホール

11月15日（日） 宮城・仙台電力ホール

11月28日（土） 東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)

11月29日（日） 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

12月12日（土） 香川・シアターマド(丸亀市民会館) 大ホール

12月13日（日） 高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民ホール) オレンジホール

12月19日（土） 新潟・加茂文化会館

12月20日（日） 富山・高周波文化ホール(新湊中央文化会館) ▼2027年

01月10日（日） 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

01月11日（月祝）大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) メインホール

01月16日（土） 広島・上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

01月17日（日） 岡山・倉敷市民会館

01月31日（日） 沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟 ※チケット先行受付中