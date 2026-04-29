まもなく“100周年”のビクター × レーベル・STARCORE MUSIC、新人ボーイズグループを集めたフリーライブ＜VOOYZ “Free” fes.＞開催決定
2027年に100周年を迎えるビクターエンタテインメントが、「未来のスターの核を作る、支える。」を掲げるインディーズレーベル・STARCORE MUSICとコラボレーションした、観覧無料のライブイベント＜VOOYZ “Free” fes.（ボーイズ・フリー・フェス）＞を本日と5月19日の2日間、東京・池袋サンシャインシティ 噴水広場で開催する。
イベントタイトルの「VOOYZ」はVOW（誓う）＋BOY（青年）の造語となっている。2025年10月にビクターが運営するライブハウス・Veats Shibuyaにて司会にお笑い芸人・クマムシをプレゼンターに、ボーイズグループ8組によるライブイベントを開催したが、ゴールデンウィークに観覧無料のフリーライブイベントとして新たに開催されることとなった。
なお出演アーティストは、D.O.L、X8EE、NEWTREND、Last Princeの計4組を予定している。
◾️＜VOOYZ “Free” fes.＞
▼＜VOOYZ “Free” fes. Vol.1＞
日時：2026年4月29日（水・祝）
会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場
出演：D.O.L / X8EE / NEWTREND
▼＜VOOYZ “Free” fes. Vol.2＞
日時：2026年5月10日（日）
会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場
出演：X8EE / NEWTREND / Last Prince