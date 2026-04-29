「ドジャース−マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースは「Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｎｉｇｈｔ」として実施するゲームで、選手の夫人が登場曲をチョイスしたことを発表。大谷翔平投手は真美子夫人が選択した菅野祐悟作曲の「Ｃａｎｚｏｎｉ Ｐｒｅｆｅｒｉｔｅ」でマウンドに上がる。

球団は「今夜のウィメンズナイトのために、ドジャーの妻とガールフレンドたちが、彼らの大切な人の登場曲を選びました」と紹介。大谷の欄には投手用で「Ｃａｎｚｏｎｉ Ｐｒｅｆｅｒｉｔｅ」、打者用で「ウルトラセブンの歌’９９」と記された。

「Ｃａｎｚｏｎｉ Ｐｒｅｆｅｒｉｔｅ」はアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のサウンドトラックに収録されている曲で、いずれも日本のアニメからチョイスした形となった。

昨年の同イベントでは人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」の主題歌「ムーンライト伝説」に乗って打席へ向かい、今季２本目となる初回先頭打者アーチをかっ飛ばした。これが長女誕生後、初アーチの記念弾に。この日は投手専念出場で打席には立たないが、快投に期待がかかる。