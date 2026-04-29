目黒蓮、ひさびさ「カリスマックス」生パフォーマンス ファン歓喜「朝から生カリスマックスありがとう」「なんだかグッときた」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が29日、俳優の高橋文哉（25）とともに日本テレビ系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に生出演。同グループの大ヒット曲「カリスマックス」のパフォーマンスを生披露した。
【写真】色気がすごい…ひさびさに「カリスマックス」生パフォーマンスした目黒蓮と『ZIP!』共演者
目黒は現在『SHOGUN 将軍』の撮影のためでカナダに滞在中だが、主演映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の舞台あいさつなどのために、約3ヶ月ぶりの一時帰国中。この日は同作で共演する高橋とともに、同番組に出演した。
番組終盤、同番組の水曜パーソナリティーを務め『SAKAMOTO DAYS』にも出演する俳優の戸塚純貴（33）が、「めめ（目黒）にお願いがあるんだけど、さっきの男の子のダンス（カリスマックス）、俺にも教えて」と懇願。目黒は「わ、わかりました」と戸惑いながら承諾した。
CMをはさみ、再び小さな男の子が「どうやったらダンス上手になりますか？」と目黒に質問しているVTRを放送。戸塚の「僕も知りたいよ。カリスマックス、ちょっと教えてくれない？」に戸惑いながら「わ、わかりました」と立ち上がった。そして戸塚の「ミュージックスタート！」の号令で、「カリスマックス」のサビがかかると、その場でカリスマックスの振り付をけを実演。戸塚はそれをまねする形で2人でパフォーマンスを繰り広げた。
サビ終わりで共演者から大きな拍手で迎えられると、目黒は少し照れた表情。戸塚が「ちょっとできてた？」と言うと「できてました？（笑）」と返すなど和やかなムード。戸塚が「覚えればみんな踊れる」と言うと、目黒も「はい、簡単なんで」と共感した。そして目黒は、男の子に「質問ありがとう！」と笑顔で手を振った。
この放送に、SNSには「朝から生カリスマックスありがとう」「ZIPでカリスマックスを踊るめめを見てなんか謎にジーンとしてしまった」「めめのカリスマックスはなんだかグッときた、、」「戸塚さん 、5才の男の子ありがとう」など喜びの声が続々とあがっている。
【写真】色気がすごい…ひさびさに「カリスマックス」生パフォーマンスした目黒蓮と『ZIP!』共演者
目黒は現在『SHOGUN 将軍』の撮影のためでカナダに滞在中だが、主演映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の舞台あいさつなどのために、約3ヶ月ぶりの一時帰国中。この日は同作で共演する高橋とともに、同番組に出演した。
CMをはさみ、再び小さな男の子が「どうやったらダンス上手になりますか？」と目黒に質問しているVTRを放送。戸塚の「僕も知りたいよ。カリスマックス、ちょっと教えてくれない？」に戸惑いながら「わ、わかりました」と立ち上がった。そして戸塚の「ミュージックスタート！」の号令で、「カリスマックス」のサビがかかると、その場でカリスマックスの振り付をけを実演。戸塚はそれをまねする形で2人でパフォーマンスを繰り広げた。
サビ終わりで共演者から大きな拍手で迎えられると、目黒は少し照れた表情。戸塚が「ちょっとできてた？」と言うと「できてました？（笑）」と返すなど和やかなムード。戸塚が「覚えればみんな踊れる」と言うと、目黒も「はい、簡単なんで」と共感した。そして目黒は、男の子に「質問ありがとう！」と笑顔で手を振った。
この放送に、SNSには「朝から生カリスマックスありがとう」「ZIPでカリスマックスを踊るめめを見てなんか謎にジーンとしてしまった」「めめのカリスマックスはなんだかグッときた、、」「戸塚さん 、5才の男の子ありがとう」など喜びの声が続々とあがっている。