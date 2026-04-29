芸人から俳優、歌手、文化人まで、多くのタレントが出演している昨今のバラエティ番組。彼らが本音で「共演したい」と思っている相手は誰なのか。

本誌は、大手広告代理店が調査した極秘データを入手。民放局のバラエティ番組に出演したタレントを対象に、「共演したいのは誰か」アンケートを実施したものだ。そこで集まった378名分の回答を集計した結果、大御所MCが順当にランクインする一方、予想外の顔ぶれも名を連ねた。尊敬と打算が交錯する“本音”の数々をみてみよう。

共演したい男性芸能人編では、内村光良が8位、明石家さんまが9位、タモリが11位、ビートたけしが12位と、信頼感抜群の大物芸能人が名を連ねる。また、5位のサンドウィッチマン・伊達みきお、14位の有吉弘行、15位の南海キャンディーズ・山里亮太など、“実力派”もランクイン。

全体を見ると「MCやレギュラー番組を持つ安定株」に票が集まる一方で、ロバートの秋山竜次（13位）やジャルジャル（18位）の2人のような「まだ使い減りされていない、とがった個性」を持つ芸人も熱烈なラブコールを受けている。彼らへの同業者目線では「共演することで、自分の新しい一面を引き出してくれそう」といった声が集まった。

■「漫画の話で意気投合して…」

しかし今回は、並み居る大物MCや実力派を抑えて、現在進行系で勢いを増しつつある人気タレントたちが上位陣に食い込んだ。

堂々の男性編1位に輝いたのは、ダイアンの津田篤宏だ。「ゴイゴイスー!」の一本槍から大ブレイクを果たし、いまや各所で引っ張りだこだ。

「何を仕掛けられてもいい芸人という、稀有なポジションを確立しています。彼をディスることで、結果的に自分もおいしくなると、同業者から絶大な信頼を得ています。鉄板ネタで笑ってもらえる安心感は大きい」（芸能ジャーナリスト）

2位にランクインしたのは、司会業で大活躍中の麒麟・川島明。「川島さんにイジられるだけで視聴者に自分をアピールできます。青木マッチョの次は僕のはず」（男性芸人）「『ラヴィット!』（TBS系）に出て、川島さんにあだ名をつけてもらうのが夢です」（女性タレント）「スタジオ収録の際に前室で漫画の話で意気投合し、ずっと交流がある」（男性タレント）と、仕事面でもプライベートでも慕われている。民放プロデューサーも、川島について「司会をやっている人は共演者を悪く言わず、失敗談もすくい取って、おもしろくしてくれるため、安心感が違います」と太鼓判を押す。

3位には、パンサーの向井慧（さとし）が選出された。「勝手な人が多い芸人たちのよきまとめ役」（女性芸人）「番宣で番組に出演したとき、バラエティに慣れてない私の話を上手に引き出してくれました」（女性タレント）と、その優しさに救われたタレントが多い。「彼のラジオに呼ばれたい」と熱望する声が多かったのもうなずける。

4位は、ロケ現場で大活躍し、女性タレントからの支持も絶大なアルコ＆ピースの平子祐希だ。「番組のロケでご一緒したとき、『ここでボケるから』など綿密に打ち合わせしてくれて、ずっと立ててくれました」（女性芸人）と、さりげない気遣いと独特の魅力で心を掴んでいるようだ。

10位には、予備校講師・林修が異色のランクイン。「こう見えても一応大学を出ているのでファンから尊敬されたいんです」（女性芸人）「林先生の番組に出れば、インテリと思われるから必死になっている」（男性芸人）と、知性派としてニュースや情報番組に活路を求める足がかりにしたいという声が相次いだ。

また16位には、バラエティで活躍する俳優の満島真之介がランクインした。人気の理由は、旅番組やロケ番組で、ゲストと瞬時に打ち解ける明るいキャラクターだ。

「共演者を自然と盛り上げ、番組を活気づけてくれる彼の圧倒的なコミュニケーション能力は、俳優の枠を超えたバラエティの才能として高く評価されています」（前出・民放プロデューサー）

今回のアンケート結果について、バラエティ番組編成担当者はこう分析する。

「出演者たちの評価と、我々のような制作者側が『使いたい』という評価は、イコールではないことがよくわかります。浮き沈みの激しいバラエティタレントたちは『どの共演者につながると自分に得があるか』という、打算的な嗅覚を非常に鋭く持っています。

かつての島田紳助さんのように、自らの番組で出演タレントのキャラクターまで仕切ろうとする往年のスタンスは、いまのタレントからは望まれません。今回、ランクインした方々のように、相手に話をさせてうまく持っていく技術や気遣いがある人が、最終的には長く生き残るのです」

人気者との共演は、芸能界を生き抜くための処世術なのだ。