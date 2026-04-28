【殿堂入り】もやし1袋ペロリ！とろ〜りチーズの「とんぺい焼き」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』から、手軽に作れて驚くほどおいしい！「とろ〜りチーズ♪豚もやしのとんぺい焼き風」のレシピをご紹介します。

もやしのシャキシャキ感が最高！

TJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』に掲載している、5900件以上のつくれぽも納得の大満足おかず「とろ〜りチーズ♪豚もやしのとんぺい焼き風」を作ってみました。

フライパン1つで完成！「とろ〜りチーズ♪豚もやしのとんぺい焼き風」

■材料（2人分）



もやし 1袋（200g）



豚バラ肉 80〜100g



卵 2個



水溶き片栗粉 (片栗粉：小さじ1/2 水：小さじ1)



塩・胡椒 少々



とろけるチーズ 適量



マヨネーズ＆ソース 適量



作り方





1.もやしは洗って水気を切り、豚バラ肉は1cm幅に切ります。卵2個に水溶き片栗粉を加え、よく混ぜ合わせておきます。卵に水溶き片栗粉を少し入れることで、薄く焼いても破れにくい丈夫な生地になります。

2.フライパン（油を引かなくてOK）で豚肉をこんがりするまで炒めます。肉の色が変わったら、もやしを一気に入れて塩コショウを振り、さっと炒め合わせます。

3.炒めた具材を一度ボウルに移し、用意していた卵液としっかり絡めます。ボウルは少し大きめのものを使うと、具材が飛び散らずに混ぜやすいですよ。

4.具材を絡めた卵液をフライパンに戻し入れ、全体に広げます。その上にピザ用チーズをたっぷり乗せます。チーズ多めがおいしさの秘訣です。





5.卵の底が固まってきたら、フライ返しなどを使って半分に折りたたみます。お皿に盛り付け、ソースとマヨネーズをかけたら完成！一度に折るのが難しい場合は、2回に分けて小さめに作ると綺麗に仕上がります。

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