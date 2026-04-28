２８日、インドネシア・ジャカルタで、来賓に「習近平 国政運営を語る」第５巻英語版を贈呈する中国の関係者。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）

【新華社ジャカルタ4月28日】インドネシアのジャカルタで28日、中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の指示や論文を収録した「習近平 国政運営を語る」第5巻英語版のプロモーションイベントが開かれた。中国国務院新聞（報道）弁公室とインドネシア移住省、中国外文局、在インドネシア中国大使館が共催し、両国の来賓や出版・シンクタンク・メディアなど各界の関係者約200人が出席した。

来賓らは、同書が習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想の最新の発展成果を包括的、体系的に示し、国際社会が現代中国を知るための権威ある著作であると評価。中国が第15次5カ年規画（2026〜30年）の新たな道を歩み始め、インドネシアも「ゴールデン・インドネシア2045」ビジョンに向けて着実に前進している中、両国が戦略的連携を進め、発展協力を深化させることは、両国国民に確かな利益をもたらすだけでなく、グローバルサウスの力の向上、グローバルガバナンスの改善に強力な原動力を注ぐことになるとの見方を示した。

イベントでは、インドネシアの来賓に「習近平 国政運営を語る」第5巻英語版が贈呈された。参加した専門家や学者らは、第15次5カ年規画の発展機会や現代化の共同推進、貧困削減の経験などを巡り交流し、対話した。