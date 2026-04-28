＜GW、自分だけ連休？＞職場を支配するパートリーダーは元ヤン！？「権限はアタシ」【第1話まんが】
私はハタナカマリです。子ども2人は小学生です。3年ほど前からホームセンターでパートとして働いています。仕事内容には満足していますが、パートリーダーのサトウさんには少々困っています。サトウさんは語気が荒いタイプで、いわゆる「元ヤン」。テキパキしていて店側に頼りにされているのをいいことに、強い口調で仕事を指示して他のパートたちを支配しようとするのです……。そんななか、今年もGWのシフトを組む時期がやってきました。
サトウさんは「GWは親の介護があるから、一切出られない」と主張しました。嘘なのはバレバレですが、休みなら休みで仕方ありません。ただ他のパートたちで分担を決めようとすると、「リーダー抜きで決めるな」と怒りだしました。
自分はGWを丸ごと休むくせに、他のパートが勝手に分担を決めるのは許さないだなんて……。そこへ店長が通りかかったので、私は事情を話そうとしました。けれど関わり合いになるのが面倒だと思っているのか、軽くかわされてしまいます。
GWのシフト調整が始まると、サトウさんは「親の介護」を理由に休暇を宣言しました。サトウさんは普段、パートリーダーとして私たちパートの配置を指示しています。レジやカウンター対応、商品の品出しにバックヤードでの仕事など……。そしてGW期間、自分は出勤しないくせに「勝手に変更することは許さない」と言ったのです。
店長は単なる女性同士の揉めごとだと思っているか、まったく取り合ってくれません。主張の強いサトウさんに任せておけば現場は回ると思っているみたいです。私はパート仲間のノジマさんとともに、顔を見合わせてため息をついたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
サトウさんは「GWは親の介護があるから、一切出られない」と主張しました。嘘なのはバレバレですが、休みなら休みで仕方ありません。ただ他のパートたちで分担を決めようとすると、「リーダー抜きで決めるな」と怒りだしました。
自分はGWを丸ごと休むくせに、他のパートが勝手に分担を決めるのは許さないだなんて……。そこへ店長が通りかかったので、私は事情を話そうとしました。けれど関わり合いになるのが面倒だと思っているのか、軽くかわされてしまいます。
GWのシフト調整が始まると、サトウさんは「親の介護」を理由に休暇を宣言しました。サトウさんは普段、パートリーダーとして私たちパートの配置を指示しています。レジやカウンター対応、商品の品出しにバックヤードでの仕事など……。そしてGW期間、自分は出勤しないくせに「勝手に変更することは許さない」と言ったのです。
店長は単なる女性同士の揉めごとだと思っているか、まったく取り合ってくれません。主張の強いサトウさんに任せておけば現場は回ると思っているみたいです。私はパート仲間のノジマさんとともに、顔を見合わせてため息をついたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子