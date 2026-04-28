伊藤健太郎×寛一郎『100日後に別れる僕と彼』追加キャストに光宗薫、工藤阿須加ら ポスターも解禁
伊藤健太郎と寛一郎がダブル主演する5月26日スタートのドラマ『100日後に別れる僕と彼』（MBS／TBSほか／毎週火曜深夜）より、山田健人、野村麻純、光宗薫、工藤阿須加、竹中直人の出演が発表され、ポスタービジュアルが解禁。オープニング主題歌は、大阪出身のシンガーソングライター“がらり”の「単純ないきもの」に決定した。
【写真】佑馬（伊藤健太郎）と樹（寛一郎）が笑い合うポスタービジュアル
原作は、2023年に急逝した浅原ナオトさんの同名小説。自身もゲイであることを公表した浅原さんの葛藤を投影した最後の著作を、気鋭の実写ドラマとして描き出す。
性的マイノリティが自分らしく生きられる社会を願う春日佑馬役で伊藤健太郎、自由で掴みどころのない佑馬の恋人・長谷川樹役で寛一郎を起用。すでに破局しているにもかかわらず、ドキュメンタリー取材のため偽りの同棲生活を続ける同性カップルを演じる。鳴海唯は2人を取材する茅野志穂役として出演する。
志穂（鳴海）とともに佑馬（伊藤）と樹（寛一郎）のドキュメンタリー取材にAD兼カメラマンとして参加することになる山田健太朗役には、山田健人が決定。そんな山田と同じく映像制作会社「ライジング・サン」に務め、先輩ディレクターの森尚美役には、野村麻純。
そして、志穂たちが務める「ライジング・サン」の社長・日出勲役には、竹中直人。レズビアンであり、佑馬のサークル時代の先輩・片桐明日奈役には、光宗薫。佑馬が務める会社の上司である久保田慎也役を工藤阿須加が演じる。
ポスタービジュアルでは、作品のタイトルとは反して、楽しそうに笑い合う佑馬と樹の姿が映し出されている。“理想の同性カップル”として話題となり、ドキュメンタリー取材を受けることになったこの2人の100日間には一体、どのような物語があるのか。そして、この2人を取り巻く登場人物たちの想いや葛藤が交錯していく―。
OP主題歌は、がらりの楽曲「単純ないきもの」に決定。“自分”を問い、もがきながらもたどり着いた答えとは―。優しいメロディとリアルに綴られた歌詞が本作の物語に寄り添う。
ドラマイズム『100日後に別れる僕と彼』は、5月26日よりMBSにて毎週火曜24時59分、TBSにて毎週火曜25時26分、CBCにて毎週火曜25時20分、RKBにて毎週火曜25時28分、HBCにて毎週火曜25時29分放送。
OP主題歌アーティスト、追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■オープニング主題歌アーティスト：がらり
この度は主題歌として「単純ないきもの」を採用いただき、とても嬉しく思います。
この曲は複雑な進化を遂げた私たち人間の中にある、ごくシンプルな哲学について歌った曲です。日常の中にあるすれ違い、葛藤、疎外感。さまざまな感情が包み隠さず映し出される『100日後に別れる僕と彼』という作品の入り口に、この曲がそっと寄り添って作品に彩りを添えられていたら嬉しいです。
■山田健人
普段感じてはいるけれど、言葉にしてこなかった想いが丁寧に描かれていて、自分自身と向き合うきっかけになった作品です。
山田健人が演じる二文字違いの山田健太朗は良くも悪くも空気の読めない人物です。そんな彼が素敵なキャラクターとどのように
混じり合い物語になっていくか、是非注目してください！ 僕は難しい事は言えません！ とにかく是非是非ご覧ください！ よろしくお願いいたします！！！！
■野村麻純
佑馬と樹、2人の同棲100日間を撮影するドキュメンタリーを発案し、仕事に育児に奮闘する森尚美役を演じました。
役と共に、私の中でも色んな気持ちが波立ち、社会的に当てはめられた役割や責任、働くことの尊厳について向き合いなおす丁寧で濃厚な時間となりました。
尚美と気持ちを分け合える仲間が、見て下さる方の中にもきっと居ると思います。それぞれ登場人物がもがき合い、励まし合いながら過ごす日々をぜひご覧ください。
■光宗薫
原作を読み、真っ直ぐ描かれた人間同士の話だと感じました。人間はそれぞれがオリジナルの思考と感情と記憶を持った個体であり、分かり合えない理由も分かり合えない。明日奈は勇気と愛情のどちらも併せ持った人間です。どちらも失わず人と関わり続けることは容易ではなかったと想像します。明日奈の直向きな生き方に背中を押されながら演じさせていただきました。
■工藤阿須加
悩み、すれ違い、葛藤する2人の100日間。同性だから異性だからと括らずに、色々考えさせられながらも自然に感情移入していて、見終わった後、少し前向きな気持ちになれる作品になっていると思います。
■竹中直人
伊藤健太郎くんそして寛一郎くんの柔らかな空気に包まれながらゆるやかなひとときを過ごす事が出来ました。何故かもう遠い過去のような気がしてなりません。草野監督の演出も的確で穏やかでした。
まだ寒い撮影だったあの日、草野監督と2人でさりげなくフィッシュマンズの音楽を口ずさめたあの時間はなんともロマンチックな思い出です。
【写真】佑馬（伊藤健太郎）と樹（寛一郎）が笑い合うポスタービジュアル
原作は、2023年に急逝した浅原ナオトさんの同名小説。自身もゲイであることを公表した浅原さんの葛藤を投影した最後の著作を、気鋭の実写ドラマとして描き出す。
志穂（鳴海）とともに佑馬（伊藤）と樹（寛一郎）のドキュメンタリー取材にAD兼カメラマンとして参加することになる山田健太朗役には、山田健人が決定。そんな山田と同じく映像制作会社「ライジング・サン」に務め、先輩ディレクターの森尚美役には、野村麻純。
そして、志穂たちが務める「ライジング・サン」の社長・日出勲役には、竹中直人。レズビアンであり、佑馬のサークル時代の先輩・片桐明日奈役には、光宗薫。佑馬が務める会社の上司である久保田慎也役を工藤阿須加が演じる。
ポスタービジュアルでは、作品のタイトルとは反して、楽しそうに笑い合う佑馬と樹の姿が映し出されている。“理想の同性カップル”として話題となり、ドキュメンタリー取材を受けることになったこの2人の100日間には一体、どのような物語があるのか。そして、この2人を取り巻く登場人物たちの想いや葛藤が交錯していく―。
OP主題歌は、がらりの楽曲「単純ないきもの」に決定。“自分”を問い、もがきながらもたどり着いた答えとは―。優しいメロディとリアルに綴られた歌詞が本作の物語に寄り添う。
ドラマイズム『100日後に別れる僕と彼』は、5月26日よりMBSにて毎週火曜24時59分、TBSにて毎週火曜25時26分、CBCにて毎週火曜25時20分、RKBにて毎週火曜25時28分、HBCにて毎週火曜25時29分放送。
OP主題歌アーティスト、追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■オープニング主題歌アーティスト：がらり
この度は主題歌として「単純ないきもの」を採用いただき、とても嬉しく思います。
この曲は複雑な進化を遂げた私たち人間の中にある、ごくシンプルな哲学について歌った曲です。日常の中にあるすれ違い、葛藤、疎外感。さまざまな感情が包み隠さず映し出される『100日後に別れる僕と彼』という作品の入り口に、この曲がそっと寄り添って作品に彩りを添えられていたら嬉しいです。
■山田健人
普段感じてはいるけれど、言葉にしてこなかった想いが丁寧に描かれていて、自分自身と向き合うきっかけになった作品です。
山田健人が演じる二文字違いの山田健太朗は良くも悪くも空気の読めない人物です。そんな彼が素敵なキャラクターとどのように
混じり合い物語になっていくか、是非注目してください！ 僕は難しい事は言えません！ とにかく是非是非ご覧ください！ よろしくお願いいたします！！！！
■野村麻純
佑馬と樹、2人の同棲100日間を撮影するドキュメンタリーを発案し、仕事に育児に奮闘する森尚美役を演じました。
役と共に、私の中でも色んな気持ちが波立ち、社会的に当てはめられた役割や責任、働くことの尊厳について向き合いなおす丁寧で濃厚な時間となりました。
尚美と気持ちを分け合える仲間が、見て下さる方の中にもきっと居ると思います。それぞれ登場人物がもがき合い、励まし合いながら過ごす日々をぜひご覧ください。
■光宗薫
原作を読み、真っ直ぐ描かれた人間同士の話だと感じました。人間はそれぞれがオリジナルの思考と感情と記憶を持った個体であり、分かり合えない理由も分かり合えない。明日奈は勇気と愛情のどちらも併せ持った人間です。どちらも失わず人と関わり続けることは容易ではなかったと想像します。明日奈の直向きな生き方に背中を押されながら演じさせていただきました。
■工藤阿須加
悩み、すれ違い、葛藤する2人の100日間。同性だから異性だからと括らずに、色々考えさせられながらも自然に感情移入していて、見終わった後、少し前向きな気持ちになれる作品になっていると思います。
■竹中直人
伊藤健太郎くんそして寛一郎くんの柔らかな空気に包まれながらゆるやかなひとときを過ごす事が出来ました。何故かもう遠い過去のような気がしてなりません。草野監督の演出も的確で穏やかでした。
まだ寒い撮影だったあの日、草野監督と2人でさりげなくフィッシュマンズの音楽を口ずさめたあの時間はなんともロマンチックな思い出です。