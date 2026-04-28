株式会社映像嵐は、Viltroxの交換レンズ「AF 55mm F1.8 EVO」を4月28日（火）に発売した。希望小売価格は8万3,000円。ソニーEとニコンZマウント用をラインアップする。

35mmフルサイズのイメージセンサーに対応したAF単焦点レンズ。描写性能、機動力、価格のバランスを最適化したという「EVO」シリーズに属する。同日には同じEVOシリーズのAF 35mm F1.8 II EVO」が発売済み。

光学系には、色にじみを極限まで抑えるAPO（アポクロマート）設計を採用。ピント面のシャープさと、開放F1.8の明るさを活かしたボケを両立したという。レンズ構成は9群13枚（EDレンズ2枚、高屈折率レンズ2枚、非球面レンズ1枚を含む）。

装着イメージ

AF駆動用に、静粛かつスムーズな動作するというSTMを採用。写真、動画いずれにも配慮した設計としている。

絞りリングはクリックのON/OFFが切り替え可能。鏡筒にはカスタムFnボタンやAF/MF切替スイッチを備える。USB Type-Cポートも搭載し、ユーザー自身によるファームウェアアップデートも可能となっている。

撮影イメージ（提供：株式会社映像嵐）

レンズ構成：9群13枚 絞り羽根枚数：9枚 最小絞り：F16 最短撮影距離：0.43m フィルター径：58mm 外形寸法：約69×76mm（ソニーE）、約69×78mm（ニコンZ） 質量：約370g（ソニーE）、約390g（ニコンZ）