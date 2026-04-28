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実業家のマイキー佐野氏が英国超えた台湾市場の構造を暴露！『半導体株は〇〇市場を見ろ。注目すべき国のリアルについて解説』

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実業家のマイキー佐野氏が台湾の株式市場と半導体産業の実態を多角的に分析している。



2026年4月時点で、台湾の株式市場の時価総額が英国を上回り、世界規模で見ても上位に位置するまでに成長した。なぜこれほどの規模に達したのか。佐野氏はその最大の要因として、時価総額の相当部分を占める半導体大手の存在と、AI需要が世界中から台湾のサプライチェーンへ流入している構造を挙げる。



英国市場がエネルギーや金融といった伝統的産業を中心とするのに対し、台湾市場は半導体やAI関連企業が中核を担う。GDPで比較すれば英国の4分の1程度に過ぎない台湾が、株式市場においては英国を凌駕している。佐野氏はこの乖離を「外部経済からの収益を吸収している構造的優位」と表現し、単なる国内経済規模では測れない実態を浮き彫りにする。



AIインフラを支える先端半導体のほとんどが台湾で製造されており、世界の大手IT企業向けのサーバー生産も台湾勢が大きなシェアを握る。佐野氏は「AIを稼働させるための重要なレイヤーをほぼ押さえている」と表現し、その競争優位の深さを強調した。バリュエーション面でも、台湾主要企業の利益成長率は米国を上回る予想がある一方、株価収益率の水準は相対的に低く、割安感を指摘する声があることも紹介している。



一方で、佐野氏は楽観論だけでは語れないリスクを冷静に列挙する。中国との地政学的な緊張、膨大な電力・水資源の消費、AIインフラへの先行投資が収益化に結びつくか否かという不確実性、そして国内での賃金格差や住宅価格の高騰がもたらす社会的矛盾がその主なものだ。製造拠点の海外分散が進めば、長期的には技術継承や産業空洞化の問題も浮上しかねない。



さらに動画では、台湾の生命保険会社が世界規模で保有する外国資産にも言及する。その規模は台湾のGDPを上回るとされ、為替ヘッジに関するルール変更が国際債券市場の資金フローに波及する可能性を佐野氏は指摘する。半導体製造という実体産業から金融市場にまで及ぶ影響力を持つ台湾のリアルな姿が、データと構造分析を通じて丁寧に提示される内容となっている。