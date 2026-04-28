お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良のため当面の間、休養に専念すると28日、所属事務所「ホリプロコム」の公式ホームページで発表された。

日村はコンビでテレビ東京「YOUは何しに日本へ？」、フジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」、日本テレビ「沸騰ワード10」など、8本のテレビ番組レギュラーを務める。加えて個人でもBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」、NHK「ひむバス！」、日本テレビ「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」と冠番組を抱えている。

中でもTBSは「バナナサンド」、「ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」、「バナナマンのせっかくグルメ！！」「バナナマンの早起きせっかくグルメ！！」とバナナマンのレギュラー番組が多い。同局は今後について「収録済みのものは予定通り放送します。それ以降は現在、検討中です」とコメントを発表した。

日村は17日深夜、24日深夜と、TBSラジオ「金曜JUNK バナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を2週連続で欠席。17日放送で、相方の設楽統（53）は「そんなたいしたことじゃないんだけど。熱が出ちゃって」と、日村の異変を伝えていた。