tuki.、日本武道館ワンマンライブ＜NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜＞のライブ映像作品リリース決定
tuki.が、2026年2月に東京・ 日本武道館にて開催した自身初のワンマンライブ＜NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜＞のライブBlu-ray・DVDを6月24日に発売することを発表した。
本公演は、「ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録™に認定された。デビュー曲「晩餐歌」を含む全21曲が完全収録され、名演出家・井實博昭が手掛けるステージングとバンドメンバーによるスリリングな演奏も必見の内容になっているという。
また特典として、tuki.とプロデューサー・usagiによる対談が楽しめる「tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ」が特典映像として収録される。さらに、当日の公演模様を熱い筆致で再現した約3,000字のライブレポートも掲載予定だ。
完全生産限定盤には、tuki.のアートワークを手掛けるwatabokuが描きおろした「tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド」と「’雨女tuki.’ステッカー」、そして1stアルバム「15」をライブテイクで再現した限定アルバムCD「15 - Live Edition」が付属される。
また、現在WOWOWでは「NIPPON BUDOKAN〜承認欲求爆発〜」をアーカイブ配信中。5月26日にリピート放送も決まっているので、詳しくはHPをチェックしていただきたい。
◾️ライブBlu-ray・DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://tuki.lnk.to/NIPPONBUDOKAN_PKG
【完全生産限定盤（BD+CD+GOODS）】￥12,650（税込）
【通常盤 A（Blu-ray）】￥7,700（税込）
【通常盤 B（DVD】】￥7,150（税込）
▼収録内容 ※全形態共通
01.一輪花
02.地獄恋文
03.アイモライモ
04.純恋愛のインゴット
05.星街の駅で
06.サクラキミワタシ
07.孤独の鯨
08.コトノハ
09.シーソー
10.騙シ愛
11.ストレンジャーズ
12.マルボロ
13.ひゅるりらぱっぱ
14.零-zero-
15.SOS
16.ギルティ
17.最低界隈
18.人生讃歌
19.晩餐歌
20.愛の賞味期限
21.月面着陸計画
▼特典
副音声・字幕「tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ」
▼CD収録内容※完全生産限定盤のみ
【tuki. 15 - Live Edition】
01.晩餐歌 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
02.月面着陸計画 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
03.純恋愛のインゴット [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
04.アイモライモ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
05.マルボロ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
06.星街の駅で [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
07.シーソー [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
08.サクラキミワタシ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
09.ひゅるりらぱっぱ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
10.地獄恋文 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
11.孤独の鯨 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
12.一輪花 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
13.愛の賞味期限 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
▼GOODS ※完全生産限定盤のみ
・tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド
・’雨女tuki.’ステッカー
▼店舗別予約特典
Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着
楽天ブックス ・・・ クリアポーチ
セブンネットショッピング ・・・ サコッシュ
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ A4クリアファイル
tuki.応援店 ・・・ オリジナルステッカー
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。
▼WOWOW「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」アーカイブ配信
https://www.wowow.co.jp/music/tuki
◾️＜tuki.『1st ASIA TOUR 2026』＞
2026年
4月4日 台北・TAIPEI ARENA
4月5日 台北・TAIPEI ARENA
4月11日 ソウル・INSPIRE ARENA
4月12日 ソウル・INSPIRE ARENA
5月9日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11
5月10日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11
関連リンク
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