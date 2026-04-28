tuki.が、2026年2月に東京・ 日本武道館にて開催した自身初のワンマンライブ＜NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜＞のライブBlu-ray・DVDを6月24日に発売することを発表した。

本公演は、「ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録™に認定された。デビュー曲「晩餐歌」を含む全21曲が完全収録され、名演出家・井實博昭が手掛けるステージングとバンドメンバーによるスリリングな演奏も必見の内容になっているという。

また特典として、tuki.とプロデューサー・usagiによる対談が楽しめる「tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ」が特典映像として収録される。さらに、当日の公演模様を熱い筆致で再現した約3,000字のライブレポートも掲載予定だ。

完全生産限定盤には、tuki.のアートワークを手掛けるwatabokuが描きおろした「tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド」と「’雨女tuki.’ステッカー」、そして1stアルバム「15」をライブテイクで再現した限定アルバムCD「15 - Live Edition」が付属される。

完全生産限定盤

通常盤

また、現在WOWOWでは「NIPPON BUDOKAN〜承認欲求爆発〜」をアーカイブ配信中。5月26日にリピート放送も決まっているので、詳しくはHPをチェックしていただきたい。

◾️ライブBlu-ray・DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://tuki.lnk.to/NIPPONBUDOKAN_PKG 完全生産限定盤 通常盤 【完全生産限定盤（BD+CD+GOODS）】￥12,650（税込）

【通常盤 A（Blu-ray）】￥7,700（税込）

【通常盤 B（DVD】】￥7,150（税込） ▼収録内容 ※全形態共通

01.一輪花

02.地獄恋文

03.アイモライモ

04.純恋愛のインゴット

05.星街の駅で

06.サクラキミワタシ

07.孤独の鯨

08.コトノハ

09.シーソー

10.騙シ愛

11.ストレンジャーズ

12.マルボロ

13.ひゅるりらぱっぱ

14.零-zero-

15.SOS

16.ギルティ

17.最低界隈

18.人生讃歌

19.晩餐歌

20.愛の賞味期限

21.月面着陸計画 ▼特典

副音声・字幕「tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ」 ▼CD収録内容※完全生産限定盤のみ

【tuki. 15 - Live Edition】

01.晩餐歌 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

02.月面着陸計画 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

03.純恋愛のインゴット [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

04.アイモライモ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

05.マルボロ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

06.星街の駅で [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

07.シーソー [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

08.サクラキミワタシ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

09.ひゅるりらぱっぱ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

10.地獄恋文 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

11.孤独の鯨 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

12.一輪花 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

13.愛の賞味期限 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜] ▼GOODS ※完全生産限定盤のみ

・tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド

・’雨女tuki.’ステッカー ▼店舗別予約特典

Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着

楽天ブックス ・・・ クリアポーチ

セブンネットショッピング ・・・ サコッシュ

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ A4クリアファイル

tuki.応援店 ・・・ オリジナルステッカー

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。 ▼WOWOW「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」アーカイブ配信

https://www.wowow.co.jp/music/tuki

◾️＜tuki.『1st ASIA TOUR 2026』＞ 2026年

4月4日 台北・TAIPEI ARENA

4月5日 台北・TAIPEI ARENA

4月11日 ソウル・INSPIRE ARENA

4月12日 ソウル・INSPIRE ARENA

5月9日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

5月10日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11