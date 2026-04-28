焼肉のタレを活用！2200人絶賛の「簡単ビビンバ」を作ってみた

野菜が食べたいときはこれ！「簡単ビビンバ」を作ってみた

韓国を代表するご飯料理の「ビビンバ」。彩り豊かな野菜とお肉をバランスよく食べられる一品ですが、具材の個別調理が面倒……という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、焼肉のタレを活用したビビンバのレシピを実際に試してみました。「簡単でおいしい！」と、つくれぽが2200件以上寄せられている人気レシピです。





【材料】（2人分）



ごはん…2杯分



薄切り牛肉…100g前後



もやし…2分の1袋



ほうれん草…1袋



市販のキムチ…100g



市販の焼肉のたれ…大さじ2〜3



A ごま油…大さじ2



A いりごま…大さじ1



A あらじお…小さじ2分の1



半熟卵（温泉卵やゆで卵）…2個



コチュジャン…少々

お肉は焼肉のタレで炒めるだけ！

1. もやしとほうれん草はラップをかけ、レンジで1分加熱します。ほうれん草は、加熱後水に1〜2分ほどさらします。そのあとよく絞って5cmにカットします。もやしは水に浸した後、よく水切りします。





2. 牛肉は焼肉のタレにからめておきます。





3. 調味料Aを混ぜ、1のほうれん草ともやしに半分ずつ入れて混ぜます。





4. タレをからめた牛肉を炒めます。





5. どんぶりに温かいご飯を入れ、その上に3と4・キムチ・半熟卵・コチュジャンを盛り付けたら完成です！





シャキシャキ食感とコクのある味わいが絶妙にマッチ





混ぜると、ふわっと広がるごま油の香ばしい香りが食欲をそそります。焼肉のタレで味付けしたお肉は、手軽ながらもコクがあり、しっかりとした旨みが感じられる仕上がりです。

シャキシャキとした野菜の食感がアクセントになり、卵やお肉で濃厚になりがちな味わいをほどよく引き締めてくれます。

野菜もお肉も一品でたっぷりと楽しめる、満足感のある一品でした。

アレンジ自在！家族みんなが楽しめる簡単ビビンバ

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「おいしくてお店で食べたビビンバを思い出しました！」「焼肉のタレだから味付け簡単」など、簡単さやおいしさを絶賛する声が多く届いています。

牛肉の代わりに豚肉を使ったり、具材ににんじんを加えたりと、アレンジの幅が広いのも魅力。キムチの量を調整すればお子さんでも食べやすく、家族みんなで楽しめるのもうれしいポイントです。

お肉は焼肉のタレで手軽に味付けでき、余ったタレの消費にもぴったり。気になった方はぜひ試してみてくださいね。