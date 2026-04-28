東方神起の日産スタジアム公演を、韓国メディアが大きく報じた。デビュー20周年を記念し、25日と26日の2日間、横浜の日産スタジアムで「東方神起20th Aniversary LIVE IN NISSAN STADIUM〜RED OCEAN〜」が開催された。

エキスポーツは28日「日本デビュー20周年を記念する初公演を終えた東方神起が、長年ともにに歩んできたファンへ感謝の意を伝えた」とのタイトルで「日本を代表する超大型会場に8年ぶりに戻り、2日間で13万人の観客を動員し、海外アーティストとして最多入場という記録を樹立した」と報じ、2人の多くのコメントを紹介した。

初日の公演で「もう1度立ちたいと思ったが、本当に夢のようだ」と感慨深く語ったチャンミン（47）は「立てるかどうか考えた。人気というものは永遠に続くわけではないと知っている。また、日産という大きな会場に再び立てるかと考えたが、20という数字に意味を感じ、ファンのみなさんと特別な時間を過ごせてとてもうれしいです。ファンのみなさんにも本当に感謝しています」と語った。

初日の公演でユンホ（40）は「明日は来るから」のステージ中に感情が高ぶり、歌の1節を歌えなかったこともあった。ファンが温かいまなざしで見つめてくれる姿が印象的だったという。「日産スタジアムに再び立つと圧倒される。今日はいくつかの瞬間があった。ファンが前で泣いたり、明るく笑ったりすると、涙が止まらなくなるほどだった。スタジアムの規模が大きいだけでなく、私たちのファンのみなさんは本当に温かいです。だからそうだったのだと思う」と、喉が詰まった瞬間を振り返り、満員のファンに感謝の意を伝えた。

06年に日本デビューしてから20年間で、日本だけで合計265回の公演を行い、631万人以上の観客を動員した。ユンホは「ファンのみなさんが作ってくれたもので、運も良かったと思う。今後も同じように最善を尽くします」と、謙虚に20年を振り返った。