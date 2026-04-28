上質装備とハイパフォーマンスなユニットが際立つ

スバルは2026年4月9日、新型電気自動車「トレイルシーカー」を発表し、同日から受注を開始しました。

このモデルは、同社にとって電気自動車第2弾となるミッドサイズSUVであり、既存の電動SUV「ソルテラ」をベースに開発されています。

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ソルテラは2022年5月に登場し、トヨタと共同開発した専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用することで話題となりましたが、2025年10月の改良によってデザイン刷新や航続距離の向上、充電性能の改善が図られています。

今回のトレイルシーカーは、そうした進化を踏まえた上でさらなる実用性と魅力を追求したモデルです。

グレード構成はET-SS（FWD／AWD）とET-HS（AWD）の3種類が用意されており、最上級仕様となるのがET-HS（AWD）です。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mmで、ホイールベースは2850mmとなっています。

ベース車のソルテラ（4690mm）と比べると全長が155mm延びており、その分、室内空間や荷室容量の拡大に貢献しています。

最低地上高は210mmを確保し、SUVらしい走破性を維持しながら、ステーションワゴンのような伸びやかなシルエットを融合した外観が特徴です。

外装ではガンメタリック塗装の18インチアルミホイールや大型ルーフレールが装着され、アウトドア志向を感じさせる仕上がりとなっています。

さらに、6つのシグネチャーランプや発光式の六連星オーナメントなど、ブランドのアイデンティティも随所に盛り込まれています。

リアには横一文字に広がるコンビネーションランプが配置され、先進的で力強い印象を与えます。ボディカラーは全6色が用意されています。

室内は2列5人乗りで、水平基調のインストルメントパネルが採用され、視覚的な広がりと操作性の良さを両立しています。

14インチの大型センターディスプレイに各種機能を集約し、直感的な操作を可能にしています。

シートにはナッパレザーを使用した本革が用いられ、ブルーのアクセントがスポーティな雰囲気を演出しています。

快適装備も充実しており、ステアリングヒーターに加えて前後席にシートヒーターを備えています。

さらに、ワイヤレス充電器はスマートフォン2台を同時に充電可能で、日常の利便性も高められています。

最上級モデルにはフロントシートベンチレーションや、10スピーカー＋サブウーファーによるハーマンカードンサウンドシステムが搭載され、上質な車内空間を実現しています。オプションのパノラマムーンルーフを選べば、より開放感のあるドライブも楽しめます。

走行性能についても見逃せません。前後に高出力モーターを搭載するAWD仕様では、システム最高出力は280kW（380PS）に達し、0-100km／h加速は4.5秒とスポーツカー並みの性能を発揮します。

また、「X-MODE」による4輪制御で路面状況に応じた走行が可能となり、悪路でも安定した走りを実現します。

バッテリーは74.7kWhのリチウムイオンを採用し、航続距離はWLTCモードで690kmとされています。

最大150kWの急速充電に対応し、さらにバッテリーの温度を事前に調整する機能によって、寒冷地でも安定した充電性能を確保しています。

外気温マイナス10度という条件でも、約10％から約80％まで最短約28分で充電できる点は実用性の高さを示しています。

価格（消費税込み）は638万円で、最も安価なET-SS（FWD）との差は99万円です。ただし、国のCEV補助金129万円（2026年4月時点）を利用すれば、実質的な負担は509万円程度となり、条件次第ではさらに自治体の補助を受けられる可能性もあります。

ネット上の反応を見てみると、「デザインがかなり洗練されていて好印象」「航続距離690kmはかなり魅力的」「価格は高いけど装備を見ると納得できる」「スバルらしい走破性がEVでも維持されているのがいい」「内装の質感が想像以上に高そう」「急速充電28分は実用的で助かる」「アウトドア用途にぴったりのEVだと思う」といった声が見られ、全体的に期待の高さがうかがえます。