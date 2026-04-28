「料理自慢の温泉旅館が中心」グルメも楽しめる“大阪府の温泉地”ランキング！ 2位「能勢温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】

「料理自慢の温泉旅館が中心」グルメも楽しめる“大阪府の温泉地”ランキング！ 2位「能勢温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】